Кременчуцькі спортсмени стали призерами на чемпіонаті світу з кікбоксингу

Кременчуцькі борці Ігнат Гринченко, Олександр Шимків та Микита Лукаш вибороли медалі на чемпіонаті світу з кікбоксингу. Спортсмени здобули одну срібну та дві бронзові медалі. Про це на своїй facebook-сторінці повідомив їх тренер Сергій Леоненко.
Олександр Шимків переміг представників Польщі та Німеччині. На вихід з пів фіналу спортсмен з Казахстану виконав заборонений прийом і травмував кременчужанина — через це Олександр не зміг надалі продовжувати участь в змаганнях і залишився бронзовим призером, розповів тренер.
Ігнат Гриниченко переміг представників з Австрії та Ізраїлю, але за вихід у пів фінал програв спортсмену з Казахстану, тому отримав 3 місце.
Микита Лукаш у фіналі програв спортсмену з Молдови й став другим у своїй ваговій і віковій категорії.
Чемпіонат проходив з 13 по 16 червня у Будапешті.
ІнформаціяКористувачі, які знаходяться в групі Гості, не можуть залишати коментарі до даної публікації.