Кременчуцькі спортсмени стали призерами на чемпіонаті світу з кікбоксингу

Сьогодні, 16:29 Переглядів: 100

Кременчуцькі борці Ігнат Гринченко, Олександр Шимків та Микита Лукаш вибороли медалі на чемпіонаті світу з кікбоксингу. Спортсмени здобули одну срібну та дві бронзові медалі. Про це на своїй facebook-сторінці повідомив їх тренер Сергій Леоненко.

Олександр Шимків переміг представників Польщі та Німеччині. На вихід з пів фіналу спортсмен з Казахстану виконав заборонений прийом і травмував кременчужанина — через це Олександр не зміг надалі продовжувати участь в змаганнях і залишився бронзовим призером, розповів тренер.

Ігнат Гриниченко переміг представників з Австрії та Ізраїлю, але за вихід у пів фінал програв спортсмену з Казахстану, тому отримав 3 місце.

Микита Лукаш у фіналі програв спортсмену з Молдови й став другим у своїй ваговій і віковій категорії.

Чемпіонат проходив з 13 по 16 червня у Будапешті.