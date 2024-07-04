На Полтавщині розшукують зниклого безвісти 30-річного Василя Ісламова

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Учора чоловік вийшов із медзакладу і з того моменту його не бачили

На Полтавщині розшукують зниклого безвісти 30-річного Василя Ісламова. Про це повідомляють у пресслужбі Головного управління Національної поліції у Полтавській області.

За даними правоохоронців, учора, 3 липня, чоловік вийшов із медичного закладу, після цього його місце знаходження невідоме.

Прикмети зниклого: на вигляд 30-35 років, невисокого зросту та худорлявої статури, має коротке чорне волосся.

На момент зникнення був одягнений у темну футболку та чорні штани із білими смужками збоку.

У поліції просять усіх, хто має будь-яку інформацію щодо місця перебування Василя Ісламова, повідомити до правоохоронних органів за телефонами 095-705-91-03, 102 або іншим зручним способом.

Нагадаємо, нещодавно у Кременчуці розшукували зниклу безвісти Аллу Бакуліну.