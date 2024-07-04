Українцям під час призначення пенсії враховуватимуть стаж роботи за кордоном

Враховується стаж, набутий в Україні та країнах колишнього СРСР, і встановлено порядок виплати пенсій особам, які проживають за кордоном або на тимчасово окупованих територіях
Набрав чинності Закон про врахування страхового стажу українцям, які працювали за кордоном. Про це Уповноважений з прав людини Дмитро Лубінець повідомив в Telegram.
Закон регулює основні питання щодо врахування періоду роботи за межами України під час призначення пенсії.
Серед них:
Крім цього, встановлено порядок виплати пенсії особам, які зараз проживають за кордоном, а також на тимчасово окупованих територіях або виїхали з окупації на підконтрольну Україні територію.
Нагадаємо, раніше ми писали, хто з пенсіонерів та за яких умов може не платити податок на землю.
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