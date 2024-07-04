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Українцям під час призначення пенсії враховуватимуть стаж роботи за кордоном

Сьогодні, 17:02 Переглядів: 146

Враховується стаж, набутий в Україні та країнах колишнього СРСР, і встановлено порядок виплати пенсій особам, які проживають за кордоном або на тимчасово окупованих територіях

Набрав чинності Закон про врахування страхового стажу українцям, які працювали за кордоном. Про це Уповноважений з прав людини Дмитро Лубінець повідомив в Telegram.

Закон регулює основні питання щодо врахування періоду роботи за межами України під час призначення пенсії.

Серед них:

  • обчислення розміру пенсії пропорційно страховому стажу, набутому в Україні, для осіб, які працювали в Україні та за її межами;
  • зарахування стажу, набутого за період роботи в державах, що входили до складу колишнього СРСР.

Крім цього, встановлено порядок виплати пенсії особам, які зараз проживають за кордоном, а також на тимчасово окупованих територіях або виїхали з окупації на підконтрольну Україні територію.

— Питання практичної реалізації норм цього Закону та дотримання при цьому прав громадян на належне пенсійне забезпечення перебуває на моєму контролі, — додав Лубінець.

Нагадаємо, раніше ми писали, хто з пенсіонерів та за яких умов може не платити податок на землю.

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Автор: Мирослава Українська
Теги: пенсіонери пенсії
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