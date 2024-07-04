Єгор шукає друзів: креативний юнак чекає привітань від кременчужан

Кожен святкує день народження по-своєму. Кременчужанин Єгор, якому сьогодні виповнилося 24 роки, підійшов до власного свята креативно. Він вийшов в центр міста, щоб привернути до себе увагу й знайти друзів.
Кожного, хто зупинявся біля хлопця з дивною зачіскою й табличкою в руках, чекало солодке частування у вигляді шматочка торта.
«Кременчуцький Телеграф» привітав Єгора, побажав здійснення мрій, а також — знайти для себе вірних й надійних друзів.
ІнформаціяКористувачі, які знаходяться в групі Гості, не можуть залишати коментарі до даної публікації.