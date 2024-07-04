Єгор шукає друзів: креативний юнак чекає привітань від кременчужан

Сьогодні, 17:29 Переглядів: 232

У сквері Бабаєва за привітання з днем народження креативний юнак пригощає тортом

Кожен святкує день народження по-своєму. Кременчужанин Єгор, якому сьогодні виповнилося 24 роки, підійшов до власного свята креативно. Він вийшов в центр міста, щоб привернути до себе увагу й знайти друзів.

Кожного, хто зупинявся біля хлопця з дивною зачіскою й табличкою в руках, чекало солодке частування у вигляді шматочка торта.

— Мене звуть Єгор. Сьогодні мені 24 роки. Я кременчужанин й так вийшло, що в мене немає друзів. За незвичайне привітання мене з Днем народження, пригощаю тортом. Вже пригостив п’ятьох людей, — розповів хлопець.