Завтра на Полтавщині усю добу діятимуть графіки погодинного знеструмлення

У п'ятницю, 5 липня, у Кременчуці та на Полтавщині усю добу діятимуть графіки погодинного відключення світла. Про це повідомляють у пресслужбі АТ «Полтаваобленерго».
З 00.00 до 3.00 та з 23.00 до 24.00 вимикатимуть світло по дві черги.
З 3.00 до 23.00 графік з вимкненням трьох черг.
Знайти свою чергу можна у переліку адрес.
Раніше Укренерго назвало причиною відключень наслідки масованих ударів росіян по енергооб’єктах.
Нагадаємо, відключення світла у побутових споживачів можуть тривати до серпня-вересня, заявляв у травні радник Прем'єр-міністра України, член наглядової ради НЕК «Укренерго» Юрій Бойко. За його словами, дефіцит в енергосистемі буде і взимку навіть за високих температур.
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