На Полтавщині ТЦК звернулися до поліції, щоб вона доставила до них 30 тисяч військовозобов’язаних

Така кількість чоловіків не з’явилися до ТЦК та СП після отримання повісток — усіх їх подали у розшук
Районні територіальні центри комплектування та соціальної підтримки (ТЦК та СП) Полтавської області звернулися до поліції, щоб правоохоронці знайшли та доставили близько 30 тисяч чоловіків, які після отримання повістки не з’явилися до ТЦК.
Про це 28 березня розповів Суспільному речник Полтавського обласного ТЦК та СП Роман Істомін.
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Звернення до поліції подали щодо тих, хто вчинив адміністративне правопорушення за двома статтями. Це — «Порушення призовниками, військовозобов’язаними, резервістами правил військового обліку» та «Порушення законодавства про оборону, мобілізаційну підготовку та мобілізацію».
Нагадаємо, в Івано-франківській області таких ухилянтів, станом на грудень 2023 року, було 36 тисяч. Про це розповів заступник начальника обласного ТЦК та СП Роман Боднар.
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