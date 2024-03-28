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На Полтавщині ТЦК звернулися до поліції, щоб вона доставила до них 30 тисяч військовозобов’язаних

Сьогодні, 17:15 Переглядів: 528

 

Така кількість чоловіків не з’явилися до ТЦК та СП після отримання повісток — усіх їх подали у розшук

Районні територіальні центри комплектування та соціальної підтримки (ТЦК та СП) Полтавської області звернулися до поліції, щоб правоохоронці знайшли та доставили близько 30 тисяч чоловіків, які після отримання повістки не з’явилися до ТЦК.

Про це 28 березня розповів Суспільному речник Полтавського обласного ТЦК та СП Роман Істомін.

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Звернення до поліції подали щодо тих, хто вчинив адміністративне правопорушення за двома статтями. Це — «Порушення призовниками, військовозобов’язаними, резервістами правил військового обліку» та «Порушення законодавства про оборону, мобілізаційну підготовку та мобілізацію».

— Є така процедура, що поліція за нашим зверненням повинна доставити людину до ТЦК. Людина, яка порушила адміністративний кодекс, на нього формується протокол, потім ухвала від начальника ТЦК. І якщо людина не сплатила штраф, то тоді звернення щодо доставлення. Зазвичай, це люди, які після отримання повістки не з’явилися до ТЦК, — пояснив Роман Істомін.

Нагадаємо, в Івано-франківській області таких ухилянтів, станом на грудень 2023 року, було 36 тисяч. Про це розповів заступник начальника обласного ТЦК та СП Роман Боднар.

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Автор: Віктор Крук
Теги: ТЦК та СП повістки розшук поліція ухилянти
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