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Надзвичайні новини

У Світловодську чоловік відібрав у поліцейського автомат і застрелився

Сьогодні, 17:08 Переглядів: 877

 

Покінчити з життям чоловік планував ще до приїзду поліції

28 березня у Світловодську на Кіровоградщині чоловік відібрав у поліцейського автомат і застрелився. Про це пишуть журналісти Суспільного з посиланням на речницю територіального управління Державного бюро розслідувань у місті Миколаїв Ольгу Проценко.

За її словами, уночі 28 березня правоохоронці отримали виклик про те, що місцевий чоловік хоче вчинити самогубство. На місці події правоохоронці побачили, що чоловік поводиться неадекватно, тому викликали медиків для його подальшої госпіталізації.

Після огляду лікарів чоловіка мали б відвезти до психіатричної лікарні у Кропивницький, проте біля поліклініки він вихопив у поліцейського автомат та застрелився.

Державне бюро розслідувань порушили кримінальне провадження за ч. 3 ст. 367 (Службова недбалість, що призвела до загибелі людини) Кримінального кодексу України. Правоохоронцю може загрожувати до 8 років ув'язнення.

Також речниця поліції Кіровоградської області Віталіна Бевзенко прокоментувала Суспільному, що проводитиметься службове розслідування та діям поліцейських, що перебували на місці події, нададуть правову оцінку. На період слідства правоохоронців та заступника керівника територіального підрозділу у напрямку превентивної діяльності відсторонили від виконання службових обов'язків.

Нагадаємо, торік кременчуцькі патрульні врятували чоловіка, який хотів стрибнути з Крюківського мосту.

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Автор: Яна Гудзь
Теги: Світловодськ поліція пістолет самогубство
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