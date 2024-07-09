На Кременчуччині правоохоронці виявили чергового рибного браконьєра

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Сьогодні, 9 липня, у Кременчуцькому районі в межах акваторії Сулинського заказника поблизу села Липове правоохоронці виявили рибного браконьєра. Про це повідомляють у пресслужбі Головного управління Національної поліції у Полтавській області.

За словами Вадима Масляного, заступника начальника сектору поліцейської діяльності на воді Кременчуцького райуправління поліції, порушником виявився 33-річний місцевий мешканець. Чоловік пересувався на гумовому човні, у якому знаходилося близько 100 кг риби.

— За попередньою оцінкою фахівців, завдані державі збитки становлять близько 440 тисяч гривень. З місця події вилучено речові докази. За порушення правил навігації на чоловіка складено адміністративний матеріал за частиною 2 статті 117 — повторне протягом року порушення правил користування малими суднами, — додає поліціянт.

Правоохоронці порушили кримінальне провадження за ч. 1 ст. 249 (Незаконне зайняття рибним, звіриним або іншим водним добувним промислом) Кримінального кодексу України. Браконьєрові загрожує штраф від однієї до трьох тисяч неоподатковуваних мінімумів або пробаційний нагляд на строк до трьох років, або обмеження волі на той самий строк.

Нагадаємо, за даними Держрибагентства, Полтавська область цьогоріч знаходиться у трійці лідерів за кількістю вчинених порушень правил рибальства.