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Полтавщина лідирує за кількістю вчинених порушень правил рибальства — Держрибагенство

Сьогодні, 10:32 Переглядів: 131 Коментарів: 1

 

Усього ж із початку року на водоймах України було виявлено понад 10 тисяч порушень рибоохоронного господарства

Полтавська область — серед лідерів за кількістю порушень рибоохоронного законодавства. Про це стало відомо із засідання колегії Держрибагентства, що відбулося 5 липня.

Усього ж із початку року інспектори рибоохоронних патрулів провели понад 880 рейдів та викрили більш ніж 10 тисяч порушень рибоохоронного законодавства. З них грубих — близько 18%.

Полтавщина ж увійшла до трійки лідерів разом із Черкаською та Дніпропетровською областями.

За перше півріччя у рамках рибоохоронних рейдів правоохоронці вилучили у порушників понад 6,5 тис. заборонених знарядь лову та затримали близько 50 транспортних засобів. Сума збитків, завданих рибному господарству України за цей час, склала понад 74 мільйони гривень.

Нагадаємо, наприкінці червня на Кременчуччині браконьєри наловили риби на 4 мільйони гривень.

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Автор: Яна Гудзь Джерело фото: rudana.com.ua
Теги: Держрибагентство браконьєрство риба браконьєри рибоохоронний патруль
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Коментарі: 1

4 499
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zzzzzz:
Сьогодні, 11:02

А промисловики скирдують ....красота, тих рибацюг посаджали на березі, а промобракани домінують на Дніпрі


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