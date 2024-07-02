На Кременчуччині браконьєри наловили риби на 4 мільйони гривень

Сьогодні, 15:05 Переглядів: 210 Коментарів: 1

Усю рибу екоінспектори повернули назад у водойму

На минулому тижні, з 26 до 28 червня, в акваторії ландшафтного заказника загальнодержавного значення «Сулинський» у територіальних межах Кременчуцького району спеціалісти Державної екологічної інспекції виявили браконьєрські сітки із рибою. Про це повідомляють у пресслужбі Державної екологічної інспекції.

За попередніми даними, інспектори знайшли 34 браконьєрські сітки загальною довжиною близько 2 км, у яких була риба різних видів.

Усю живу рибу екологи випустили назад у водойму. Також спеціалісти обрахували шкоду, завдану навколишньому природному середовищу: сума збитків становить близько 4 мільйонів гривень.

Матеріали справи екологічні інспектори передали до правоохоронних органів.

Також інспектори наголошують, що попри закінчення операції «Нерест-2024» патрульні й надалі проводять посилені заходи контролю щодо дотримання природоохоронного законодавства.

Нагадаємо, минулого тижня на Кременчуцькому водосховищі правоохоронці вилучили близько 3 км браконьєрських сіток із рибою.