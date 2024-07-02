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Надзвичайні новини

На Кременчуччині браконьєри наловили риби на 4 мільйони гривень

Сьогодні, 15:05 Переглядів: 210 Коментарів: 1

 

Усю рибу екоінспектори повернули назад у водойму

На минулому тижні, з 26 до 28 червня, в акваторії ландшафтного заказника загальнодержавного значення «Сулинський» у територіальних межах Кременчуцького району спеціалісти Державної екологічної інспекції виявили браконьєрські сітки із рибою. Про це повідомляють у пресслужбі Державної екологічної інспекції.

За попередніми даними, інспектори знайшли 34 браконьєрські сітки загальною довжиною близько 2 км, у яких була риба різних видів.

 

Усю живу рибу екологи випустили назад у водойму. Також спеціалісти обрахували шкоду, завдану навколишньому природному середовищу: сума збитків становить близько 4 мільйонів гривень.

Матеріали справи екологічні інспектори передали до правоохоронних органів.

 

Також інспектори наголошують, що попри закінчення операції «Нерест-2024» патрульні й надалі проводять посилені заходи контролю щодо дотримання природоохоронного законодавства.

Нагадаємо, минулого тижня на Кременчуцькому водосховищі правоохоронці вилучили близько 3 км браконьєрських сіток із рибою.

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Автор: Яна Гудзь Джерело фото: Держекоінспекція
Теги: риба браконьєри браконьєрство сітки екологічна інспекція
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Коментарі: 1

4 491
1
zzzzzz:
Сьогодні, 15:52

Шось незрозуміло, якшо рибу випустили, яку шкоду довкіллю нарахували і з кого її стягувати, якшо нікого не затримали? Друге, усю рибу випустили🤣, влна до одної жива була? Та й не повірю, шо інспектори не узяли на юшку!


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