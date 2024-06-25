На Кременчуцькому водосховищі вилучили близько 3 км браконьєрських сіток із рибою

Минулими вихідними в акваторії Кременчуцького водосховища представники Держрибагентства вилучили близько 3 км браконьєрських сіток із рибою. Про це повідомляють у пресслужбі Державного агенства меліорації та водних ресурсів України.
Сітки правоохоронці знайшли та вилучили у межах Полтавської та Черкаської областей.
Усього інспектори виявили 38 браконьєрських сіток загальною довжиною близько 3 км.
Встановити власників сіток правоохоронцям не вдалося. Патрульні склали акти про виявлення та вилучення безгосподарського майна.
Нагадаємо, 16 червня у водоймах Кременчуцького району — на Кременчуцькому та Кам’янському водосховищах — завершилася нерестова заборона на вилов риби. Проте зберігається заборона до кінця місяця на придаткових водоймах річок (непроточні водойми: протоки, гирла, озера та інші водойми, в тому числі й ті, які тимчасово заливаються водою в період весняної повені).
ІнформаціяКористувачі, які знаходяться в групі Гості, не можуть залишати коментарі до даної публікації.