На Кременчуцькому водосховищі вилучили близько 3 км браконьєрських сіток із рибою

Сьогодні, 16:01 Переглядів: 82

Минулими вихідними в акваторії Кременчуцького водосховища представники Держрибагентства вилучили близько 3 км браконьєрських сіток із рибою. Про це повідомляють у пресслужбі Державного агенства меліорації та водних ресурсів України.

Сітки правоохоронці знайшли та вилучили у межах Полтавської та Черкаської областей.

Усього інспектори виявили 38 браконьєрських сіток загальною довжиною близько 3 км.