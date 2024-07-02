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У Міноборони України показали, як отримати електронний «військовий квиток» у додатку «Резерв+»

Сьогодні, 14:31 Переглядів: 296 Коментарів: 1

 

Електронна версія військово-облікового документа у «Резерв+» набула такої ж юридичної сили, як і паперовий військовий квиток

У додатку «Резерв+» з'явився новий сервіс, який дозволяє громадянам швидко та зручно отримати копію свого військово-облікового документа.

Про це повідомило Міноборони у своєму телеграм-каналі, оприлюднивши покрову інструкцію.

З 18 червня 2024 року електронна версія військово-облікового документа у додатку «Резерв+» набула такої ж юридичної сили, як і паперовий військовий квиток або тимчасове посвідчення. Це означає, що військовозобов’язані можуть використовувати електронну копію у всіх ситуаціях, де раніше був потрібний паперовий документ, включаючи працевлаштування та отримання послуг у ЦНАПах.

Згенерувати копію військово-облікового документа у «Резерві+» дуже просто, адже весь процес інтуїтивно зрозумілий. Для отримання необхідного документа необхідно виконати кілька кліків у програмі.

Міноборони додало можливість перевірити статус бронювання у застосунку «Резерв+»

Нагадаємо, начальник Кременчуцького районного ТЦК та СП Мирослав Волков пояснив «Кременчуцькому Телеграфу», хто з військовозобов’язаних зможе повністю оновити свої облікові дані лише особисто відвідавши ТЦК, а кому достатньо їх оновити у додатку «Резерв+» чи ЦНАПі. У Кременчуцькому РТЦК та СП запрацював Call-центр, в якому можна отримати консультації з питань, що стосуються оформлення документів, військового обліку та проходження військової служби.

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Автор: Віктор Крук
Теги: Міноборони Резерв+ військовий квиток військовозобов'язані
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Коментарі: 1

4 491
1
zzzzzz:
Сьогодні, 14:56

Тілько воно може генерувати як хоче, то щось загубить, то шось зайве прилепе😂


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