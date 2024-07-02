Офіційної інформації від влади міста та області поки немає
*фото ілюстративне
Сьогодні, 2 липня, близько 13.35 у Полтаві пролунали вибухи. Про це передає кореспондентка «Кременчуцького Телеграфа» з місця події.
Гучно було у центрі міста.
Повітряну тривогу в області оголосили близько 12.48. Перед цим Повітряні сили попереджали про розвідувальний російський безпілотник над містом.
У своїх телеграм-каналах голова Полтавської ОВА Філіп Пронін та в. о. мера Полтавської громади Катерина Ямщикова закликали громадян зберігати спокій та перебувати в укриттях до відбою.
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Відбій повітряної тривоги в області оголосили о 14.22.
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Очільник Полтавської облвійськадміністрації Філіп Пронін відзвітував, що під час повітряної тривоги влучань у цивільну чи промислову інфраструктуру не зафіксовано.
Нагадаємо, учора, 1 липня, армія РФ вдарила по Миргороду «Іскандером» з касетними боєголовками.
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