У Полтаві пролунали звуки вибухів: влучань у цивільну чи промислову інфраструктуру не зафіксовано (доповнено)

Сьогодні, 13:47 Переглядів: 5 040

Офіційної інформації від влади міста та області поки немає

Сьогодні, 2 липня, близько 13.35 у Полтаві пролунали вибухи. Про це передає кореспондентка «Кременчуцького Телеграфа» з місця події.

Гучно було у центрі міста.

Повітряну тривогу в області оголосили близько 12.48. Перед цим Повітряні сили попереджали про розвідувальний російський безпілотник над містом.

У своїх телеграм-каналах голова Полтавської ОВА Філіп Пронін та в. о. мера Полтавської громади Катерина Ямщикова закликали громадян зберігати спокій та перебувати в укриттях до відбою.

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Відбій повітряної тривоги в області оголосили о 14.22.

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Очільник Полтавської облвійськадміністрації Філіп Пронін відзвітував, що під час повітряної тривоги влучань у цивільну чи промислову інфраструктуру не зафіксовано.

Нагадаємо, учора, 1 липня, армія РФ вдарила по Миргороду «Іскандером» з касетними боєголовками.