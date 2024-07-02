На «Укрпошті» здорожчала вартість доставки посилок

Із 1 липня у Кременчуці та по всій Україні «Укрпошта» підвищує вартість доставки посилок. Про це 30 червня повідомили у пресслужбі компанії.
Відтепер вартість відправлення посилки вагою до 2 кг буде єдиною:
1 гривню з кожної посилки, відправленої тарифом «Експрес», компанія перераховуватиме на підтримку Збройних сил України.
Підвищення ціни на доставку в «Укрпошті» пояснюють зростанням цін на електроенергію, паливо та комунальні послуги, інфляцією, а також руйнуванням інфраструктури внаслідок російських обстрілів та необхідність її відновлення.
В середньому ціни на доставку збільшаться на 5-10 гривень залежно від ваги посилки. Наприклад, доставка посилки вагою від 5 до 10 кг тепер коштуватиме 85 грн порівняно з попередніми 75 грн — до перегляду тарифів.
Тарифи на пересилання письмової кореспонденції, послуг «Укрпошта. Документ» та міжнародних відправлень не зміняться.
Також у компанії нагадали, що навіть попри зростання цін на доставку в «Укрпошті» лишаються найдемократичнішими на ринку, а для корпоративних клієнтів Укрпошти продовжує діяти гнучка система знижок.
Нагадаємо, раніше «Укрпошта» анонсувала, що продаватиме посилки, які не забрали протягом пів року.
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