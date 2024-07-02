На «Укрпошті» здорожчала вартість доставки посилок

Сьогодні, 13:32 Переглядів: 244 Коментарів: 1

Аргументують це у компанії підвищенням цін на електроенергію та паливо

Із 1 липня у Кременчуці та по всій Україні «Укрпошта» підвищує вартість доставки посилок. Про це 30 червня повідомили у пресслужбі компанії.

Відтепер вартість відправлення посилки вагою до 2 кг буде єдиною:

тариф «Стандарт» — 40 грн по області та 45 грн по Україні;

тариф «Експрес» — 45 грн по області та 60 грн по Україні.

1 гривню з кожної посилки, відправленої тарифом «Експрес», компанія перераховуватиме на підтримку Збройних сил України.

Клієнти Укрпошти тепер можуть пришвидшити нашу Перемогу й допомогти ЗСУ, відправивши за тарифом «Експрес» по Україні або за кордон у будь-яку країну світу, — повідомляють у пресслужбі компанії.

Підвищення ціни на доставку в «Укрпошті» пояснюють зростанням цін на електроенергію, паливо та комунальні послуги, інфляцією, а також руйнуванням інфраструктури внаслідок російських обстрілів та необхідність її відновлення.

В середньому ціни на доставку збільшаться на 5-10 гривень залежно від ваги посилки. Наприклад, доставка посилки вагою від 5 до 10 кг тепер коштуватиме 85 грн порівняно з попередніми 75 грн — до перегляду тарифів.

Тарифи на пересилання письмової кореспонденції, послуг «Укрпошта. Документ» та міжнародних відправлень не зміняться.

Також у компанії нагадали, що навіть попри зростання цін на доставку в «Укрпошті» лишаються найдемократичнішими на ринку, а для корпоративних клієнтів Укрпошти продовжує діяти гнучка система знижок.

Нагадаємо, раніше «Укрпошта» анонсувала, що продаватиме посилки, які не забрали протягом пів року.