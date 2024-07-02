В одному з шкільних дворів Горішніх Плавнів з'явились червонолиста береза, метасеквоя, магнолія

Сьогодні, 13:03 Переглядів: 237 Партнерський проєкт

У внутрішньому дворі школи № 3 у Горішніх Плавнях стане більше декоративних рослин. Днями очільники громади висадили тут нові екзотичні дерева.

Директорка школи № 3 Інна Шахман розповіла, що для неї стало несподіванкою, коли міський голова Дмитро Биков і його заступник Олександр Чуприна оголосили про намір зробити подарунок для освітнього закладу — кілька саджанців декоративних дерев. Червонолисту березу у внутрішньому дворі висадили власноруч. Спершу добре зволожили грунт. Дмитро Биков опустив у підготовлену яму кореневу систему дерева і вирівняв саджанець, аби він не вибивався з ряду раніше висаджених дерев. Олександр Чуприна вправно закидав коріння грунтом. Червонолиста береза поповнила список екзотичних рослин на території школи. Серед них метасеквоя, яку напередодні також висадив очільник громади.

«Сьогодні зробили невеличкий подарунок для загальноосвітньої школи № 3. Найближчими днями буде свято останнього дзвоника, і ми подарували закладу кілька дерев. Це береза червонолиста, метасеквоя і два кущі магнолії. Тут буде невеликий дендрарій у шкільному дворі, — зазначив Дмитро Биков. — Тривалість життя метасеквої, яка росте в Америці та Китаї, сягає 500 років. На території України її можна зустріти нечасто. Цей вид занесено до Міжнародної Червоної книги. Таким чином виконуємо просвітницьку роботу щодо різноманітності рослинного світу».

Своєю чергою Інна Шахман зауважила, що «червонолиста береза, метасеквоя, магнолія — чудові декоративні рослини».

«Я щиро вдячна міському голові за це подарунок. Він символізує зв’язок поколінь і те, що життя перемагає. Шкільний дворик стане ще привабливішим для наших учнів, тут вони зможуть займатися на свіжому повітрі, проводити свій вільний час», — підсумувала директорка.

За її словами, надалі в навчальному закладі планують створити каталог рослин, які ростуть на території школи, щоб детальніше знайомити учнів із природним різноманіттям. Зазначимо, благоустрій внутрішнього двору школи було профінансовано спільним коштом місцевого бюджету й Благодійного фонду Полтавського ГЗК. У 2023 році тут були висаджені декоративні дерева, а в центрі — екзотична магнолія, посіяні газони. Побудовано навіс, під яким зручно проводити уроки на свіжому повітрі, сцену для проведення концертів та різних загальношкільних урочистих і розважальних заходів. Уся пішохідна зона вимощена кольоровою плиткою.