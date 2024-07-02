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Кременчужан кличуть до бібліотеки на презентацію книги юної поетеси Даніелли Жовтобрюхової (афіша)

Сьогодні, 15:32 Переглядів: 120

 

Кошти за продані на презентації книги юна авторка передасть на допомогу збройним силам України

Кременчужан та гостей міста запрошують у неділю, 7 липня, до бібліотеки відвідати презентацію книги юної письменниці Даніелли Жовтобрюхової «Спів дівочого серця». Про захід журналістам «Кременчуцького Телеграфа» розповіли працівники бібліотеки.

Це перша збірка авторки, у якій міститься патріотична проза та поезія, що відкриває внутрішній світ письменниці.

Під час презентації для відвідувачів свої вірші зачитає сама юна письменниця, з авторською піснею виступить іще одна кременчуцька поетеса Вікторія Сопільняк, а на саксофоні гратиме музикант із Глобиного Марк Чехоні.

Усі охочі зможуть придбати на презентації книгу Даніелли — зібрані кошти авторка передасть на потреби Збройних сил України.

Відбудеться захід у неділю, 7 липня, о 14.00 у приміщенні абонементу-філії № 2 Кременчуцької міської публічної бібліотеки за адресою вул. Соборна, 11.

Вхід на презентацію вільний.


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Автор: Яна Гудзь
Теги: книга презентація бібліотека-філія №2 афіша
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