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«Укренерго» скасувало графіки знеструмлень до 14.00

Сьогодні, 10:35 Переглядів: 270

 

Увечері все ще планують вимикати 4 черги одночасно

Сьогодні вранці, 8 липня, Диспетчерський центр «Укренерго» зафіксував споживання нижче прогнозного рівня. Зниження споживання вранці після вихідних та накопичений резерв в системі дали змогу зменшити обсяг обмежень. А з 10.30 до 14.00 обмеження скасовані для всіх регіонів України, повідомляє пресслужба «Укренерго». Раніше у цей час планували вимикати по дві черги.

На вечір, зі зростанням споживання і температури повітря, очікується збільшення обсягу обмежень. За прогнозом, з 19.00 до 22.00 обленерго будуть застосовувати 4 черги графіків відключень одночасно.

В інші години доби — по всій Україні діятимуть 3 черги відключень.

Знайти свою чергу можна у переліку адрес.

Як повідомляють у НЕК «Укренерго», в Україні зростають обсяги споживання у зв’язку із спекою.

Нагадаємо, днями представники НЕК «Укренерго» повідомили, що наприкінці липня очікується пом’якшення графіків знеструмлення.

Також у понеділок, 8 липня, у Кременчуці протягом дня можливі планові відключення світла, пов'язані із ремонтними роботами енергетиків.

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Автор: Руслана Горгола Джерело фото: starkon.com.ua
Теги: Укренерго графік відключень відключення електроенергії ГПВ
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