«Укренерго» скасувало графіки знеструмлень до 14.00

Увечері все ще планують вимикати 4 черги одночасно
Сьогодні вранці, 8 липня, Диспетчерський центр «Укренерго» зафіксував споживання нижче прогнозного рівня. Зниження споживання вранці після вихідних та накопичений резерв в системі дали змогу зменшити обсяг обмежень. А з 10.30 до 14.00 обмеження скасовані для всіх регіонів України, повідомляє пресслужба «Укренерго». Раніше у цей час планували вимикати по дві черги.
На вечір, зі зростанням споживання і температури повітря, очікується збільшення обсягу обмежень. За прогнозом, з 19.00 до 22.00 обленерго будуть застосовувати 4 черги графіків відключень одночасно.
В інші години доби — по всій Україні діятимуть 3 черги відключень.
Знайти свою чергу можна у переліку адрес.
Як повідомляють у НЕК «Укренерго», в Україні зростають обсяги споживання у зв’язку із спекою.
Нагадаємо, днями представники НЕК «Укренерго» повідомили, що наприкінці липня очікується пом’якшення графіків знеструмлення.
Також у понеділок, 8 липня, у Кременчуці протягом дня можливі планові відключення світла, пов'язані із ремонтними роботами енергетиків.
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