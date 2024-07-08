Світовий банк оприлюднив рейтинг економік світу за підсумками 2023 року: Україна піднялася на 57 місце

Сьогодні, 11:01 Переглядів: 93

Світовий банк оприлюднив рейтинг економік світу за їх розміром за підсумками 2023 року. Україна у ньому піднялася на дві позиції та з результатом понад 178,7 млрд доларів посіла 57 місце серед всіх держав світу, поступившись Угорщині та Катару.

У лідерах з великим відривом йдуть США та Китай. Німеччина минулого року випередила Японію, а Індія обійшла Велику Британію. Про це у своєму Телеграм-каналі написав голова парламентського комітету з питань фінансів, податкової та митної політики Данило Гетманцев.

Змін у Топ-10 небагато — Німеччина обійшла Японію та піднялася на третє місце (країну Сонця, що сходить, підвело послаблення минулого року національної валюти, яке, до речі, продовжується й досі — у цьому середовищі оновлено 38-мировий мінімум — 161, 96 єні за долар, що вперше спостерігалося в грудні 1986 року), а Росія вилетіла з першої десятки, пропустивши вперед Італію, Бразилію та Канаду, — написав Гетманцев.

Десятка лідерів

США — $27 360,935 млрд; Китай — $17 794,782 млрд; Німеччина — $4 456,081 млрд; Японія — $4 212,945 млрд; Індія — $3 549,919 млрд; Велика Британія — $3 340,032 млрд; Франція — $3 030,904 млрд; Італія — $2 254,851 млрд; Бразилія — $2 173,666 млрд; Канада — $2 140,086 млрд.

Наступні десять місць виглядають так:

Росія ($2 021,421 млрд); Мексика ($1 788,887 млрд); Австралія ($1 723,827 млрд); Корея ($1 712,793 млрд); Іспанія ($1 580,685 млрд); Індонезія ($1 371,171 млрд); Нідерланди ($1 118,125 млрд); Туреччина ($1 108,022 млрд); Саудівська Аравія ($1 067,583 млрд); Швейцарія ($884,940 млрд).

Десятка країн, до якої увійшла Україна:

Нова Зеландія — $253,466 млрд; Ірак — $250,843 млрд; Алжир — $239,899 млрд; Греція — $238,206 млрд; Катар — $235,770 млрд; Угорщина — $212,389 млрд; Україна — $178,757 млрд; Ефіопія — $163,698 млрд; Кувейт — $161,772 млрд; Марокко — $141,109 млрд.

Варто зазначити, що Світовий банк є другим, після МВФ, кредитором України. За роки співробітництва Світовий банк затвердив для України 90 позик загальним обсягом понад 20,97 млрд доларів США та 2,25 млрд євро з яких отримано 19,97 млрд доларів та 2,23 млрд євро.

Нагадаємо, що Світовий банк вніс Україну до списку країн з доходами вищими за середні.

А за прогнозами НБУ у 2025 році реальна зарплата українців перевищить довоєнний рівень.