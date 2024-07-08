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Світовий банк оприлюднив рейтинг економік світу за підсумками 2023 року: Україна піднялася на 57 місце

Сьогодні, 11:01 Переглядів: 93

 

Німеччина випередила Японію, а Індія обійшла Велику Британію

Світовий банк оприлюднив рейтинг економік світу за їх розміром за підсумками 2023 року. Україна у ньому піднялася на дві позиції та з результатом понад 178,7 млрд доларів посіла 57 місце серед всіх держав світу, поступившись Угорщині та Катару.

У лідерах з великим відривом йдуть США та Китай. Німеччина минулого року випередила Японію, а Індія обійшла Велику Британію. Про це у своєму Телеграм-каналі написав голова парламентського комітету з питань фінансів, податкової та митної політики Данило Гетманцев.

Змін у Топ-10 небагато — Німеччина обійшла Японію та піднялася на третє місце (країну Сонця, що сходить, підвело послаблення минулого року національної валюти, яке, до речі, продовжується й досі — у цьому середовищі оновлено 38-мировий мінімум — 161, 96 єні за долар, що вперше спостерігалося в грудні 1986 року), а Росія вилетіла з першої десятки, пропустивши вперед Італію, Бразилію та Канаду, — написав Гетманцев.

Десятка лідерів

  1. США — $27 360,935 млрд;
  2. Китай — $17 794,782 млрд;
  3. Німеччина — $4 456,081 млрд;
  4. Японія — $4 212,945 млрд;
  5. Індія — $3 549,919 млрд;
  6. Велика Британія — $3 340,032 млрд;
  7. Франція — $3 030,904 млрд;
  8. Італія — $2 254,851 млрд;
  9. Бразилія — $2 173,666 млрд;
  10. Канада — $2 140,086 млрд.

Наступні десять місць виглядають так:

  1. Росія ($2 021,421 млрд);
  2. Мексика ($1 788,887 млрд);
  3. Австралія ($1 723,827 млрд);
  4. Корея ($1 712,793 млрд);
  5. Іспанія ($1 580,685 млрд);
  6. Індонезія ($1 371,171 млрд);
  7. Нідерланди ($1 118,125 млрд);
  8. Туреччина ($1 108,022 млрд);
  9. Саудівська Аравія ($1 067,583 млрд);
  10. Швейцарія ($884,940 млрд).

Десятка країн, до якої увійшла Україна:

  1. Нова Зеландія — $253,466 млрд;
  2. Ірак — $250,843 млрд;
  3. Алжир — $239,899 млрд;
  4. Греція — $238,206 млрд;
  5. Катар — $235,770 млрд;
  6. Угорщина — $212,389 млрд;
  7. Україна — $178,757 млрд;
  8. Ефіопія — $163,698 млрд;
  9. Кувейт — $161,772 млрд;
  10. Марокко — $141,109 млрд.

Варто зазначити, що Світовий банк є другим, після МВФ, кредитором України. За роки співробітництва Світовий банк затвердив для України 90 позик загальним обсягом понад 20,97 млрд доларів США та 2,25 млрд євро з яких отримано 19,97 млрд доларів та 2,23 млрд євро.

Нагадаємо, що Світовий банк вніс Україну до списку країн з доходами вищими за середні.

А за прогнозами НБУ у 2025 році реальна зарплата українців перевищить довоєнний рівень.

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Автор: Віктор Крук
Теги: Україна Світовий банк рейтинг економіка
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