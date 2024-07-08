Світовий банк оприлюднив рейтинг економік світу за підсумками 2023 року: Україна піднялася на 57 місце

Світовий банк оприлюднив рейтинг економік світу за їх розміром за підсумками 2023 року. Україна у ньому піднялася на дві позиції та з результатом понад 178,7 млрд доларів посіла 57 місце серед всіх держав світу, поступившись Угорщині та Катару.
У лідерах з великим відривом йдуть США та Китай. Німеччина минулого року випередила Японію, а Індія обійшла Велику Британію. Про це у своєму Телеграм-каналі написав голова парламентського комітету з питань фінансів, податкової та митної політики Данило Гетманцев.
Змін у Топ-10 небагато — Німеччина обійшла Японію та піднялася на третє місце (країну Сонця, що сходить, підвело послаблення минулого року національної валюти, яке, до речі, продовжується й досі — у цьому середовищі оновлено 38-мировий мінімум — 161, 96 єні за долар, що вперше спостерігалося в грудні 1986 року), а Росія вилетіла з першої десятки, пропустивши вперед Італію, Бразилію та Канаду, — написав Гетманцев.
Наступні десять місць виглядають так:
Десятка країн, до якої увійшла Україна:
Варто зазначити, що Світовий банк є другим, після МВФ, кредитором України. За роки співробітництва Світовий банк затвердив для України 90 позик загальним обсягом понад 20,97 млрд доларів США та 2,25 млрд євро з яких отримано 19,97 млрд доларів та 2,23 млрд євро.
Нагадаємо, що Світовий банк вніс Україну до списку країн з доходами вищими за середні.
А за прогнозами НБУ у 2025 році реальна зарплата українців перевищить довоєнний рівень.
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