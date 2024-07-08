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Кременчуччина попрощалися із військовим Максимом Чайкиним, який рік вважався безвісти зниклим

Сьогодні, 10:20 Переглядів: 308

 

Вічна шана загиблому захиснику України із Маріуполя

5 липня у Горішніх Плавнях попрощалися із військовослужбовцем солдатом ЗСУ Максимом Чайкиним, який майже рік вважався безвісти зниклим. Поховали захисника України з почестями в Горішніх Плавнях на території військового меморіалу «Їхні імена будуть жити вічно».

Народився Максим Олександрович Чайкин 8 лютого 1979 року у Маріуполі Донецької області. Після закінчення Маріупольської загальноосвітньої школи №10 продовжив навчання у професійно-технічному училищі міста Маріуполя №3, де здобув професію машиніста крана. Працював на металургійному комбінаті «Азовсталь», потім деякий час працював за кордоном.

У березні 2022 року приїхав у Горішні Плавні. Працював за спеціальністю на підприємстві «ФЕРОЛІТ». 4 липня 2022 року добровольцем пішов на російсько-українську війну. 23 липня 2023 року під час виконання обов’язків військової служби солдат Збройних Сил України Максим Чайкин героїчно загинув у районі селища Діброви Сєвєродонецького району Луганської області.

Редакція «Кременчуцького Телеграфа» висловлює щирі співчуття рідним та близьким полеглого військовослужбовця. 

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Автор: Альона Душенко
Теги: війна воїни світла Горішні Плавні
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