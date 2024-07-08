У Полтаві пролунали вибухи — соцмережі

Сьогодні, 10:01 Переглядів: 927

Офіційної інформації від влади міста та області наразі немає

У Полтаві близько 9.53 пролунали вибули. Про це почали повідомляти мешканці міста у соціальних мережах.

Виконуюча обов'язки міського голови Полтави Катерина Ямщикова у своєму телеграм-каналі закликала містян перебувати в укриттях до відбою.

Повітряну тривогу в області оголосили о 9.46. Моніторингові телеграм-канали почали повідомляти про крилату ракету у напрямку Полтавщини.

Наразі офіційної інформації від керівництва області та міста поки що немає.