У Полтаві пролунали вибухи — соцмережі

Офіційної інформації від влади міста та області наразі немає
У Полтаві близько 9.53 пролунали вибули. Про це почали повідомляти мешканці міста у соціальних мережах.
Виконуюча обов'язки міського голови Полтави Катерина Ямщикова у своєму телеграм-каналі закликала містян перебувати в укриттях до відбою.
Повітряну тривогу в області оголосили о 9.46. Моніторингові телеграм-канали почали повідомляти про крилату ракету у напрямку Полтавщини.
Наразі офіційної інформації від керівництва області та міста поки що немає.
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