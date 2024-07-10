Після удару по «Охматдиту» Росія просуває свій наратив про «мир будь-якою ціною» — ЦПД

Ціллю Росії є збільшення кількості українців, які підтримуватимуть заключення миру на російських умовах
Після ракетного удару по київській лікарні «Охматдит» Росія просуває серед українців наратив про потребу «миру за будь-яку ціну». Про це повідомляє Центр протидії дезінформації при РНБО.
Як пише ЦПД, після нещодавнього терористичного удару по Києву агенти впливу Росії та окремі лідери думок, що підхопили їхні меседжі, просувають серед українців наратив про потребу «миру за будь-яку ціну», що фактично означає мир на умовах Росії.
За його словами, ціллю ворога є отримати відсоток людей в українському суспільстві, які підтримуватимуть мир на російських умовах.
Як українці ведуться на російські фейки та розповсюджують кремлівські наративи і чи можна цьому протидіяти
Коваленко додав, що паралельно з актами терору Росія веде зараз агресивну інформаційну операцію, тому лідерам думок важливо відповідально підходити до того, які меседжі вони транслюють на свою аудиторію.
Нагадаємо, Росія запустила масштабну інформаційно-психологічну кампанію, спрямовану на дискредитацію керівництва держави, командування ЗСУ та розкол українського суспільства.
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