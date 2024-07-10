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Після удару по «Охматдиту» Росія просуває свій наратив про «мир будь-якою ціною» — ЦПД

Сьогодні, 15:31 Переглядів: 227

 

Ціллю Росії є збільшення кількості українців, які підтримуватимуть заключення миру на російських умовах

Після ракетного удару по київській лікарні «Охматдит» Росія просуває серед українців наратив про потребу «миру за будь-яку ціну». Про це повідомляє Центр протидії дезінформації при РНБО.

Як пише ЦПД, після нещодавнього терористичного удару по Києву агенти впливу Росії та окремі лідери думок, що підхопили їхні меседжі, просувають серед українців наратив про потребу «миру за будь-яку ціну», що фактично означає мир на умовах Росії.

— Головна мета кампанії росіян — дати частині суспільства надію, що війна може завершитися в один момент, але на умовах РФ. І коли після цього слідує посилення терору, люди, які вже повірили у швидке завершення війни, на емоціях починають резонувати відповідні вимоги. У цей процес включаються росіяни й штучно намагаються масштабувати окремі наративи серед населення, — зазначив голова ЦПД Андрій Коваленко. 

За його словами, ціллю ворога є отримати відсоток людей в українському суспільстві, які підтримуватимуть мир на російських умовах. 

Як українці ведуться на російські фейки та розповсюджують кремлівські наративи і чи можна цьому протидіяти 

Коваленко додав, що паралельно з актами терору Росія веде зараз агресивну інформаційну операцію, тому лідерам думок важливо відповідально підходити до того, які меседжі вони транслюють на свою аудиторію.

— Багатьом інфлюєнсерам варто вивчити історію України, принаймні XX століття, щоб знати про геноцид і не транслювати вигідні росіянам наративи, — зауважив керівник ЦПД. — росіянам потрібна українська територія без українців. Вони прагнуть вигнати або знищити нас усіх, — пояснив Андрій Коваленко. 

Нагадаємо, Росія запустила масштабну інформаційно-психологічну кампанію, спрямовану на дискредитацію керівництва держави, командування ЗСУ та розкол українського суспільства.

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Автор: Віктор Крук
Теги: Центр протидії дезінформації дезінформація мир Росія
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