Поліція у Кременчуці затримала водія ВАЗ за п'яне кермування без прав

9 липня, близько 23.00, на вулиці Перемоги інспектори зупинили автомобіль ВАЗ, водій якого порушив правила дорожнього руху, повідомила пресслужба патрульної поліції.
Під час спілкування з водієм, патрульні помітили у нього ознаки алкогольного сп’яніння. Результати огляду на стан сп’яніння показали 0,83 проміле, що перевищує допустиму норму у 4 рази. Також з'ясувалося, що чоловік не мав права керування транспортним засобом.
Поліцейські склали на водія адміністративні матеріали:
Чоловіка відсторонили від керування транспортним засобом.
Нагадаємо, що нещодавно патрульні вже спиняли ВАЗ, яким кермував нетверезий кременчужанин без прав.
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