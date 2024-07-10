Поліція у Кременчуці затримала водія ВАЗ за п'яне кермування без прав

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Поліція склала адміністративні матеріали та відсторонила водія від керування

9 липня, близько 23.00, на вулиці Перемоги інспектори зупинили автомобіль ВАЗ, водій якого порушив правила дорожнього руху, повідомила пресслужба патрульної поліції.

Під час спілкування з водієм, патрульні помітили у нього ознаки алкогольного сп’яніння. Результати огляду на стан сп’яніння показали 0,83 проміле, що перевищує допустиму норму у 4 рази. Також з'ясувалося, що чоловік не мав права керування транспортним засобом.

Поліцейські склали на водія адміністративні матеріали:

за ч. 1 ст. 130 (Керування автомобілем у стані сп'яніння);

за ч. 5 ст. 126 (Керування транспортним засобом особою, яка не має права керування, повторно протягом року) КУпАП.

Чоловіка відсторонили від керування транспортним засобом.

Нагадаємо, що нещодавно патрульні вже спиняли ВАЗ, яким кермував нетверезий кременчужанин без прав.