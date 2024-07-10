У Полтавській області прогнозують грози

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У найближчу годину та до кінця доби 10 липня в північних та західних районах області очікуються грози, місцями шквали 15-20 м /с. Про це повідомили на телеграм-каналі Полтавського обласного центру з гідрометеорології.

Оголошено I рівень небезпечності, жовтий.

Що означає жовтий рівень небезпечності

Під час першого рівня небезпечності погодні умови можуть бути небезпечними для населення, інфраструктури та природного середовища і призвести до ускладнення роботи підприємств енергетики, комунального господарства, порушення та припинення руху транспорту.