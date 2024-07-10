Біля Центрального ринку сталась аварія

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10 липня на перехресті вулиць Старшого лейтенанта Кагала і Покровської зіткнулись Kia і Kia Soul. Про це повідомляють кореспонденти «Кременчуцького Телеграфа» з місця події.

Відомо, що внаслідок аварії постраждалих немає. Легковик Kia Soul отримав технічні пошкодження. Рух машин дещо ускладнений на цій ділянці дороги, розповідає кореспондент.

Нагадаємо, 10 липня, близько 14.00 на перехресті проспекту Свободи й вулиць Богаєвського та Майора Борищака сталася дорожньо-транспортна пригода. Як повідомили очевидці, там зіткнулися легковий автомобіль та мотоцикл.