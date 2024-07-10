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У Кременчуці одна фірма ймовірно займатиметься двома підрядами на понад 84 млн грн

Сьогодні, 17:02 Переглядів: 504

Обидві реконструкції мають завершити у 2025 році

Реконструкціями гуртожитку на вулиці Троїцька, 71/73 та дитячого садочка на вулиці Лікаря Бончука (колишня Манагарова) ймовірно займатиметься одне товариство з обмеженою відповідальністю «Кремелектро». Загальна сума угод складає 84 млн 699 тисяч гривень. Про це стало відомо з системи публічних закупівель Prozorro.

Станом на 10 липня «Кремелектро» очікує рішення замовника щодо ремонту гуртожитку — комунального підприємства «Автозаводське». Водночас Кременчуцьке управління капітального будівництва має намір укласти договір з фірмою на ремонт дитячого садочка (станом на 9 липня).

Що відомо про ТОВ «Кремелектро»

За даними Clarity Project, фірму «Кремелектро» зареєстрували понад майже 14 років тому. ТОВ було учасником у понад тисячі закупівлях і підписало договори на понад 113 млн гривень. Значна більшість цих закупівель є неконкурентними, тобто угоди укладались напряму з підрядником. 

Найбільшою за сумою «Кремелектро» має угоду з Кременчуцьким управлінням капітального будівництва — це реконструкція дитячого садочка на вулиці Лікаря Бончука. Її сума складає майже 52 млн гривень. За чисельністю угод найбільше укладено з горішньоплавнівським водоканалом, але сумарно значно переважають кременчуцькі комунальні установи.  

За даними YouControl, засновниками «Кремелектро» є Євгеній Бурлака та Юрік Саркісян.

Що відомо про реконструкцію гуртожитку

16 червня 2023 року кременчуцька влада уклала грантовий договір з Міжнародною фінансовою корпорацією на ремонт житла для внутрішньо переміщених осіб. У січні КГЖЕП «Автозаводське» оголосило тендер на реконструкцію гуртожитку на вулиці Троїцькій 71/73. Роботи мали виконати до середини червня 2024 року, а їх вартість склала понад 32 млн гривень. 

За даними Youcontrol, підприємство, що взялось за реконструкцію будівлі, фігурує у кримінальних справах. Зокрема, слідство підозрює фірму в привласненні, розтраті та заволодінні чужим майном за попередньою змовою групи осіб в особливо великих розмірах. У самому ж тендері правоохоронці вбачають ризики неналежного виконання договору й незаконного заволодіння коштами в особливо великих розмірах.

Бюро економічної безпеки спрямувало замовнику рекомендацію розглянути можливість розірвання договору, а поліція мала перевірити переможця тендеру. Навесні КГЖЕП «Автозаводське» розірвало договір з підрядником.

У травні стало відомо, що у грантовий договір на ремонт житла для ВПО вносять зміни. Зокрема, змінюють граничну суму фінансування — на одного вимушеного переселенця можуть витратити 6 тисяч доларів, до цього було 5 тисяч доларів. Додатково у рамках договору будуть ремонтувати будівлю оздоровчого комплексу «Славутич». 

Ремонт у будівлі мають завершити до кінця лютого 2025 року.

Що відомо про реконструкцію дитячого садочка

Реконструкція будівлі триває з 2017 року. Колишній садок № 45 простояв покинутим майже 10 років. Капітальний ремонт оцінили в 17,6 млн гривень. Відтоді ціна виросла до 24,5 млн гривень. У вересні 2023 року стало відомо, що вартість робіт зросла до 26 млн грн. 

У 2020 році у Кременчуці підрядник з субпідрядником розіграли тендер на реконструкцію дитсадка за 24,6 млн грн. Однак витратили лише 950 тис. гривень. Договір із підрядником КГП «Союзрембуд» розірвали, роботи знов завмерли. У лютому 2023 року комунальне підприємство «Кременчуцьке міське управління капітального будівництва» замовило коригування проєкту реконструкції дитсадка (ціна договору — 620,9 тис. гривень). Такі самі роботи підприємство замовляло і в грудні 2021 року. Тоді оновлення кошторису коштувало бюджету 370 тис. гривень.

За розрахунками управління економічного розвитку мерії станом на вересень 2023 року, за весь цей час на роботи витратили 9 млн гривень.

Частину грошей надають в рамках проєкту Європейського інвестиційного банку «Надзвичайна кредитна програма для відновлення України». Станом на 2024 рік — це до 32 млн 883 тис. грн. Іншу частину виділятиме місто.

 

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Автор: Вероніка Білодід
Теги: Prozorro реконструкція ремонт гуртожиток садочки
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