У Кременчуці одна фірма ймовірно займатиметься двома підрядами на понад 84 млн грн

Сьогодні, 17:02 Переглядів: 504

Реконструкціями гуртожитку на вулиці Троїцька, 71/73 та дитячого садочка на вулиці Лікаря Бончука (колишня Манагарова) ймовірно займатиметься одне товариство з обмеженою відповідальністю «Кремелектро». Загальна сума угод складає 84 млн 699 тисяч гривень. Про це стало відомо з системи публічних закупівель Prozorro.

Станом на 10 липня «Кремелектро» очікує рішення замовника щодо ремонту гуртожитку — комунального підприємства «Автозаводське». Водночас Кременчуцьке управління капітального будівництва має намір укласти договір з фірмою на ремонт дитячого садочка (станом на 9 липня).

Що відомо про ТОВ «Кремелектро»

За даними Clarity Project, фірму «Кремелектро» зареєстрували понад майже 14 років тому. ТОВ було учасником у понад тисячі закупівлях і підписало договори на понад 113 млн гривень. Значна більшість цих закупівель є неконкурентними, тобто угоди укладались напряму з підрядником.

Найбільшою за сумою «Кремелектро» має угоду з Кременчуцьким управлінням капітального будівництва — це реконструкція дитячого садочка на вулиці Лікаря Бончука. Її сума складає майже 52 млн гривень. За чисельністю угод найбільше укладено з горішньоплавнівським водоканалом, але сумарно значно переважають кременчуцькі комунальні установи.

За даними YouControl, засновниками «Кремелектро» є Євгеній Бурлака та Юрік Саркісян.

Що відомо про реконструкцію гуртожитку