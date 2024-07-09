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Надзвичайні новини

У центрі Кременчука в ДТП постраждав велосипедист — соцмережі (доповено)

Сьогодні, 10:43 Переглядів: 215

На місці працює «швидка»

9 липня, близько 10.30, у центрі Кременчука сталася дорожньо-транспортна пригода.

Як повідомили очевидці у спільноті «Х.Кременчук», на перехресті вулиць Небесної Сотні та Миколаївської у ДТП постраждав велосипедист. 

На місці події кілька бригад швидкої допомоги. Рух дещо ускладнений.

Доповнено:

Авто, що зачепило велосипедиста, з місця пригоди одразу поїхало. Однак за 20 хвилин поліціянти встановили автомобіль, причетний до ДТП, та його власника.
На місці працюють слідчі.
Велосипедиста госпіталізували.

Нагадаємо, що раніше на вулиці Троїцькій зіткнулись Nissan та Matiz.


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Автор: Руслана Горгола
Теги: ДТП велосипедист
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