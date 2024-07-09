На Полтавщині перекинулася автівка — водій у лікарні

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У вівторок, 8 липня, близько 16.30 у селі Мартинівка на Полтавщині сталася дорожньо-транспортна пригода. Про це інформують у пресслужбі Головного управління Національної поліції у Полтавській області.

За даними правоохоронців, 56-річний водій легковика Ford Focus не впорався з керуванням та з'їхав у кювет, в результаті чого автівка перекинулася.

Потерпілого з травмами госпіталізували.

Слідчі порушили кримінальне провадження за ч. 1 ст. 286 (Порушення правил безпеки дорожнього руху, що спричинило потерпілому травми середнього ступеня тяжкості) Кримінального кодексу України.

Усі причини та обставини події з'ясовують правоохоронці.

Нагадаємо, у червні легковий автомобіль перекинувся у центрі Кременчука.