У Гадячі чоловік погрожував підірвати себе гранатою

8 липня близько 12.00 у Гадячі чоловік погрожував вкоротити собі віку, його співмешканка викликала поліцію.
Як повідомив Відділ комунікації поліції Полтавщини, на місце події прибула слідчо-оперативна група, яка встановила, що 72-річний чоловік тримає в руці предмет, схожий на гранату, та погрожує підірвати себе на подвір’ї будинку. Поліцейські евакуювали сусідів на безпечну відстань та оточили місце події.
Ніхто з громадян та поліцейських не постраждав».
За цим фактом правоохоронці розпочали розслідування за ч.1 ст.263 (Незаконне поводження зі зброєю, бойовими припасами або вибуховими речовинами) Кримінального кодексу України. Чоловікові загрожує до 7 років позбавлення волі.
Поліція з’ясовує обставини події та джерело походження вибухового предмета.
Нагадаємо, що 6 липня у Полтаві чоловік підірвав страйкбольну гранату, а 3 липня у селі Новооржицьке Лубенського району чоловік загинув. підірвавшись на гранаті.
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