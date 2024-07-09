У Гадячі чоловік погрожував підірвати себе гранатою

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8 липня близько 12.00 у Гадячі чоловік погрожував вкоротити собі віку, його співмешканка викликала поліцію.

Як повідомив Відділ комунікації поліції Полтавщини, на місце події прибула слідчо-оперативна група, яка встановила, що 72-річний чоловік тримає в руці предмет, схожий на гранату, та погрожує підірвати себе на подвір’ї будинку. Поліцейські евакуювали сусідів на безпечну відстань та оточили місце події.

— Правоохоронці понад дві години вели перемовини та намагалися вмовити чоловіка не вчиняти протиправних дій. На жаль, він проігнорував поради правоохоронців та кинув небезпечний предмет неподалік себе. Унаслідок вибуху чоловік був поранений, його каретою швидкої медичної допомоги доставили у місцеву лікарню, — розповів Сергій Рекун, заступник начальника поліції Полтавщини.

Ніхто з громадян та поліцейських не постраждав».

За цим фактом правоохоронці розпочали розслідування за ч.1 ст.263 (Незаконне поводження зі зброєю, бойовими припасами або вибуховими речовинами) Кримінального кодексу України. Чоловікові загрожує до 7 років позбавлення волі.

Поліція з’ясовує обставини події та джерело походження вибухового предмета.

Нагадаємо, що 6 липня у Полтаві чоловік підірвав страйкбольну гранату, а 3 липня у селі Новооржицьке Лубенського району чоловік загинув. підірвавшись на гранаті.



