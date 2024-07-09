«Швидше, вище, сильніше» — школярі Горішніх Плавнів успішно виступили на Всеукраїнських змаганнях

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У змаганнях взяли участь 208 дітей віком 12-14 років із 25 областей, 26 тренерів, 26 представників відділень НОК, десять представників НОК України та суддів

Нещодавно команда «Олімп» школи № 1 представляла Полтавську область на Всеукраїнському заході серед дітей та підлітків «Швидше, вище, сильніше — разом!». Учасники з Горішніх Плавнів вибороли два других місця. Тренер команди — вчитель фізкультури Валерій Тягай.

Всеукраїнський пізнавально-спортивно-культурний захід серед дітей та підлітків «Швидше, вище, сильніше — разом!» відбувся в Міжнародному дитячому центрі «Артек» в Пущі-Водиці 3-5 червня. Організатором заходу виступив Національний олімпійський комітет України за підтримки Міністерства молоді та спорту. Подію відвідали президент НОК України Вадим Гутцайт, олімпійська чемпіонка з біатлону Олена Підгрушна. У змаганнях взяли участь 208 дітей віком 12-14 років із 25 областей, 26 тренерів, 26 представників відділень НОК, десять представників НОК України та суддів. Полтавську область представляла команда «Олімп» школи № 1 Горішніх Плавнів. У її складі — Валерія Мельник, Маргарита Гончар, Олександра Червона, Орина Лук’янова, Владислав Іноземцев, Олег Ніколаєв, Давид Чалапко, Сергій Поваров, розповів учитель фізкультури зі школи No 1, тренер команди Валерій Тягай. Наставник «Олімпу» — виконавчий директор міського відділення НОК України Микола Шишліков. Поїздка в Міжнародний дитячий центр «Артек» відбулася за підтримки очільника громади, голови відділення НОК у Горішніх Плавнях Дмитра Бикова та за сприяння Благодійного фонду Полтавського ГЗК.

«Це новий пілотний проєкт НОК України замість Всеукраїнського спортивно-масового заходу „Олімпійське лелеченя“», — зазначив Валерій Тягай.

Зауважимо, що останньою переможницею «Олімпійського лелеченяти» в Полтавській області була саме команда школи No 1 із Горішніх Плавнів. У переліку змагань заходу «Швидше, вище, сильніше — разом!» були, зокрема, конкурс малюнків, змагання з баскетболу 3×3, презентація команд-учасниць, конкурс зі спортивно-інтелектуального квесту «Козацька січ», спортивна естафета «Артеківські перегони».

Учасники нашої команди, зауважив Валерій Тягай, готувалися до виступів упродовж трьох тижнів. У підсумку представники нашого міста здобули два других місця: у конкурсі на кращу презентацію та у квесті «Козацька січ».

«Я задоволений виступом нашої команди. Її учасники дуже старалися, отримали гарний результат і були відзначені призами. Зокрема, чотирма баскетбольними м’ячами і двома наборами для гри в бадмінтон», — наголосив Валерій Тягай.

Директорка школи № 1 Наталія Тягай зазначила, що на прикладах досягнень спортсменів нашого міста «утверджуються такі олімпійські цінності, як повага, дружба, натхнення, рівність, досконалість, завзятість, сміливість».

«Участь у всеукраїнському заході — це можливість надихнути дітей, підлітків, молодь ставати чемпіонами не лише в спорті, а й у повсякденному житті. У нашому місті є переможці Олімпійських ігор у 2016 році в Ріо-де-Жанейро та у 2021 році в Токіо. Усі олімпійські якості закладаються в школі, — наголосила очільниця закладу. — Ми прикладаємо максимум зусиль, щоб зацікавити дітей займатися олімпійськими видами спорту».

«Можливо, колись хтось із наших учнів стане олімпійською зіркою», — підсумувала Наталія Тягай.