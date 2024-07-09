В «Укренерго» скасували виміри фактичного споживання електроенергії: світло й надалі вимикатимуть щодня

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Раніше ж компанія анонсувала, що у липні протягом одного дня для споживачів не застосовуватимуть графіки погодинного відключення світла

Національна енергетична компанія «Укренерго» скасувала виміри фактичного споживання електроенергії, заплановані на липень. Про це повідомляють у пресслужбі компанії.

Раніше в «Укренерго» повідомляли, що протягом двох тижнів, із 9 до 24 липня, по всій Україні у кожній області в один із цих днів не застосовуватимуть графіки погодинних відключень. В інші дні обмеження споживання відбуватимуться за опублікованими графіками.

Таким чином у компанії хотіли виміряти обсяг фактичного споживання електроенергії в кожній області, аби краще спрогнозувати режими роботи енергосистеми країни.

Причина скасування компанія називає значний дефіцит потужності в енергосистемі та зростання споживання через спеку. До «Укренерго» надійшли численні звернення від обласних підрозділів. Компанії заявляють, що у таких умовах вони не зможуть дотримуватися принципу рівномірності обмеження споживання під час проведення вимірів в конкретному регіоні.

Виміри фактичного споживання у літній період проведуть пізніше, коли дозволятиме ситуація в енергосистемі та знизиться температура повітря.

На Полтавщині день без відключень світла був запланований на 19 липня.

Нагадаємо, нещодавно член наглядової ради НЕК «Укренерго» Юрій Бойко повідомив, що після 20 липня можливі пом’якшення графіків знеструмлення.