Богдан Лазоренко
Кінець близько. Хто ж фінансує роботу ворожого сайту “КременчукТудей” та поливає брудом опонентів міської влади?
Всеукраїнське об‘єднання «Батьківщина»
Тарифи на світло потрібно зменшувати, а не підвищувати, – Юлія Тимошенко
Микола Корецький
Нове футбольне поле відкрили на Петрівці!
Віктор Крук
Як українці ведуться на російські фейки та розповсюджують кремлівські наративи і чи можна цьому протидіяти
Колектив АТ «КСЗ»
Пам'яті старшого майстра ОЦЛВ «КСЗ» Максима Литковича, який загинув на війні
Анатолій Василенко
Боргова прірва за комуналку в умовах воєнного стану: погляд на боргові реалії населення «не вмерлої» країни
Володимир Дмитренко
Дорогу посилить той, хто йде, або чому добре, коли на зупинках з'являються знаки заборони куріння
Олександр Мельник
Про акценти і пріоритети державної політики
Слуга народу - Полтавщина
На Полтавщині встановили лінійний прискорювач і сучасний комп'ютерний томограф
Лариса Гориславець
8 травня - День пам’яті та примирення. Чому нам потрібно переглянути традиції вшанування пам’яті?
Тетяна Донченко (Волинська)
Успішно «розсуваю шторки»: що сказав апеляційний суд у «справі дитсадків»
Україна, Світ, Відключення світла

В «Укренерго» скасували виміри фактичного споживання електроенергії: світло й надалі вимикатимуть щодня

Сьогодні, 11:15 Переглядів: 205

 

Раніше ж компанія анонсувала, що у липні протягом одного дня для споживачів не застосовуватимуть графіки погодинного відключення світла

Національна енергетична компанія «Укренерго» скасувала виміри фактичного споживання електроенергії, заплановані на липень. Про це повідомляють у пресслужбі компанії. 

Раніше в «Укренерго» повідомляли, що протягом двох тижнів, із 9 до 24 липня, по всій Україні у кожній області в один із цих днів не застосовуватимуть графіки погодинних відключень. В інші дні обмеження споживання відбуватимуться за опублікованими графіками.

Таким чином у компанії хотіли виміряти обсяг фактичного споживання електроенергії в кожній області, аби краще спрогнозувати режими роботи енергосистеми країни.

Причина скасування компанія називає значний дефіцит потужності в енергосистемі та зростання споживання через спеку. До «Укренерго» надійшли численні звернення від обласних підрозділів. Компанії заявляють, що у таких умовах вони не зможуть дотримуватися принципу рівномірності обмеження споживання під час проведення вимірів в конкретному регіоні.

Виміри фактичного споживання у літній період проведуть пізніше, коли дозволятиме ситуація в енергосистемі та знизиться температура повітря.

На Полтавщині день без відключень світла був запланований на 19 липня.

Нагадаємо, нещодавно член наглядової ради НЕК «Укренерго» Юрій Бойко повідомив, що після 20 липня можливі пом’якшення графіків знеструмлення.

0
Автор: Яна Гудзь Джерело фото: novynarnia.com
Теги: відключення світла Укренерго
Читайте telegraf.in.ua в Google News
Якщо Ви помітили помилку, виділіть необхідний текст та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити про це редакцію.

Інформація

Користувачі, які знаходяться в групі Гості, не можуть залишати коментарі до даної публікації.
Будь-ласка, ЗАРЕЄСТРУЙТЕСЬ.
Ознайомтесь із правилами коментування.
Читайте також:
  • Kiaparts
  • НОВИНИ ПАРТНЕРІВ:


Свіжий випуск (№ 25 від 20 червня 2024)

Для дому і сім'ї

Читати номер

Для дому і сім'ї - програма телепередач

Читати номер

Приватна газета

Читати номер
Попередні випуски

№ 24 від 13 червня 2024

Для дому і сім'ї

Програма передач

Приватна газета

№ 23 від 6 червня 2024

Для дому і сім'ї

Програма передач

Приватна газета

№ 22 від 30 травня 2024

Для дому і сім'ї

Програма передач

Приватна газета

№ 21 від 23 травня 2024

Для дому і сім'ї

Програма передач

Приватна газета

Всі номери

Вверх