На війні загинув воїн з Кременчуччини Сергій Канівецький — військовий 11 місяців вважався безвісти зниклим

На російсько-українській війні загинув військовий з Кременчуччини Сергій Канівецький. 22 серпня 2023 року загинув житель села Погреби — Сергій Сергійович Канівецький.
28 січня 2023 року він поповнив лави Десантно-штурмових військ Збройних Сил України. Службу проходив у військовій частині А2582 на посаді бойового медика. 7 місяців відбивав атаки, нищив окупантів та рятував поранених побратимів.
22 серпня 2023 року, під час чергового бойового завдання в районі села Роботине Пологівського району Запорізької області Сергій зник безвісти.
Висловлюємо щирі слова співчуття рідним та близьким полеглого Героя.
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