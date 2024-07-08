У Полтаві чоловік підірвав страйкбольну гранату

6 липня близько 20.00 на вулиці Європейській у Полтаві стався вибух невідомого предмета, про це містяни сповістили поліцію.
Як повідомили у пресслужбі поліції Полтавщини, на місце події прибула слідчо-оперативна група, яка встановила, що 52-річний житель Решетилівської громади підірвав страйкбольну гранату на подвір’ї багатоквартирного будинку. В результаті вибуху ніхто не постраждав.
Санкція статті передбачає штраф до 2000 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян (34 тис. грн) або до 5 років пробаційного нагляду, або обмеження волі на той самий строк.
Нагадаємо, що нещодавно у селі Новооржицьке Лубенського району на подвір'ї одного з приватних будинків чоловік підірвався на гранаті.
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