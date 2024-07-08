У Полтаві чоловік підірвав страйкбольну гранату

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6 липня близько 20.00 на вулиці Європейській у Полтаві стався вибух невідомого предмета, про це містяни сповістили поліцію.

Як повідомили у пресслужбі поліції Полтавщини, на місце події прибула слідчо-оперативна група, яка встановила, що 52-річний житель Решетилівської громади підірвав страйкбольну гранату на подвір’ї багатоквартирного будинку. В результаті вибуху ніхто не постраждав.

— За цим фактом правоохоронці розпочали кримінальне провадження за ч.1 ст. 296 (Хуліганство) Кримінального кодексу України. Вирішується питання щодо повідомлення чоловіку про підозру та обрання йому запобіжного заходу. Слідчі дії тривають, — повідомив Сергій Рекун, заступник начальника поліції Полтавщини.

Санкція статті передбачає штраф до 2000 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян (34 тис. грн) або до 5 років пробаційного нагляду, або обмеження волі на той самий строк.

Нагадаємо, що нещодавно у селі Новооржицьке Лубенського району на подвір'ї одного з приватних будинків чоловік підірвався на гранаті.