Під Кременчуком на березі Псла провели захід «Єднання», а «Купол незламності» працює до кінця літа

Кременчуцький міський туристичний клуб розгорнув у Потоках свій «Купол незламності», проводить навчання катання на каяках та САП-дошках і запрошує до себе усіх кременчужан, а в першу чергу — ветеранів, військових на реабілітації та членів їх родин
Минулими вихідними під Кременчуком у Потоках на березі Псла пройшов триденний терапевтичний захід «Єднання». Його організатори створили українські локації, в яких проводили майстер-класи гончарства, мотанки, артмистецтва, обладнали етнічну фотозону та картинну галерею просто неба.
Учасники заходу обмінювалися ідеями, співами, віршами, проводили медитацію, займалися йогою, слухали пісні українських гуртів та дивилися кінофільми. Вхід на усі заходи був безоплатний, але організатори закликали донатити на підтримку захисників України.
Інструктори клубу допомагали охочим навчитися кататися на САП-дошках та каяках. А головне, що кременчуцькі туристи розгорнули свій «Купол незламності» на берегу Псла до кінця літа. Тож, приїхати відпочити та навчитися кататися можна будь-якого дня.
Після початку цвітінні Дніпра Псел залишається одним із небагатьох місць поблизу Кременчука, де можна гарно відпочити на воді. Найближчі пляжі на Пслі — у селі Потоки, доїхати до яких можна навіть міським громадським транспортом — тролейбусом № 7.
«Купол незламності» кременчуцьких туристів знаходиться на пляжі біля табору «Ерудит». Це наступна зупинка після центру. До пляжу потрібно пройти близько 10 хвилин. Пляж безоплатний, є кабінка для переодягання.
Виправлення тролейбуса № 7 від зупинки «Річковий вокзал» у Кременчуці майже щогодини: 6.45, 7.49, 9.21, 10.12, 11.44, 14.04, 14.57, 16.28, 17.25.
Тролейбус їде маршрутом через Пивзавод, зупиняючись на кожній зупинці громадського транспорту.
Виправлення тролейбуса з села Потоки о 7.55, 10.32, 12.56, 15.16, 17.49, 20.10.
Звісно, що до пляжу можна доїхати й власною автівкою.
Де можна гарно відпочити на Пслі біля Кременчука: катання на САП-дошках та каяках у Потоках
У «Кременчуцького міського клубу туристів» є свої сторінки у Facebook та Instagram, де розповідається про роботу клуба та анонсуються заходи, які плануються. А у її керівника є своя особиста сторінка у Facebook — Оляна Колесник.
Отже, від’їхавши всього 20 км від Кременчука і витративши на дороги від 30 хвилин до години можна опинитися у чудовому місці, навчитися кататися на каяках на САП-дошках чи просто відпочити у колі друзів.
Дивовижні місця поруч з Кременчуком: Блакитне озеро посеред хвойного лісу
Нагадаємо, від’їхавши всього 30 км від Кременчука, можна опинитися у дійсно райському місці. Якщо хочете покупатися у чистішій воді з бірюзовим відтинком, позасмагати на піщаному пляжі під хвойними деревами, прогулятися сосновим лісом, вдихаючи неймовірну свіжість, та помилуватися дивовижними краєвидами, то для цього не потрібно їхати кудись далеко. Дивовижні місця є поруч. Одне з найкращих — Блакитне озеро, а точніше — озера.
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