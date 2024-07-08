Під Кременчуком на березі Псла провели захід «Єднання», а «Купол незламності» працює до кінця літа

Минулими вихідними під Кременчуком у Потоках на березі Псла пройшов триденний терапевтичний захід «Єднання». Його організатори створили українські локації, в яких проводили майстер-класи гончарства, мотанки, артмистецтва, обладнали етнічну фотозону та картинну галерею просто неба.

Інструктори клубу допомагали охочим навчитися кататися на САП-дошках та каяках. А головне, що кременчуцькі туристи розгорнули свій «Купол незламності» на берегу Псла до кінця літа. Тож, приїхати відпочити та навчитися кататися можна будь-якого дня.

— Наша мета — об’єднатися задля допомоги українським воїнам. Воїн, дружина воїна, українська людина — якщо ти відчуваєш втому і маєш можливість до нас приєднатись, відчуваєш перенавантаження, тривожність, але не здаєшся — приєднуйся до нашого кола, щоб відновити сили, — так анонсували захід на сторінці ГО «Кременчуцький міський клуб туристів».

Учасники заходу обмінювалися ідеями, співами, віршами, проводили медитацію, займалися йогою, слухали пісні українських гуртів та дивилися кінофільми. Вхід на усі заходи був безоплатний, але організатори закликали донатити на підтримку захисників України.

— Міський туристичний клуб запрошує до нас на локацію — на терапевтичний відпочинок. Для релаксації, для єднання, для гарного проведення часу на природі. Особливо, найдушевніше, я запрошую ветеранів, тих військовослужбовців, хто зараз знаходиться у нас на реабілітації. Я запрошую також до нас дружин та дітей військових. У нас ви зможете безкоштовно навчитися кататися на САП-дошках та каяках. Ви «подихаєте» з нами піснями, поділитеся якимись іграми. Ми просто побудемо разом. Приїжджайте, — звернулася до кременчужан та військових, які перебувають у нашому регіоні на реабілітації, голова правління ГО «Кременчуцький міський клуб туристів» Ольга Колесник.

Де знаходиться та як доїхати

Після початку цвітінні Дніпра Псел залишається одним із небагатьох місць поблизу Кременчука, де можна гарно відпочити на воді. Найближчі пляжі на Пслі — у селі Потоки, доїхати до яких можна навіть міським громадським транспортом — тролейбусом № 7.

«Купол незламності» кременчуцьких туристів знаходиться на пляжі біля табору «Ерудит». Це наступна зупинка після центру. До пляжу потрібно пройти близько 10 хвилин. Пляж безоплатний, є кабінка для переодягання.

Виправлення тролейбуса № 7 від зупинки «Річковий вокзал» у Кременчуці майже щогодини: 6.45, 7.49, 9.21, 10.12, 11.44, 14.04, 14.57, 16.28, 17.25.

Тролейбус їде маршрутом через Пивзавод, зупиняючись на кожній зупинці громадського транспорту.

Виправлення тролейбуса з села Потоки о 7.55, 10.32, 12.56, 15.16, 17.49, 20.10.

Звісно, що до пляжу можна доїхати й власною автівкою.

Де можна гарно відпочити на Пслі біля Кременчука: катання на САП-дошках та каяках у Потоках

У «Кременчуцького міського клубу туристів» є свої сторінки у Facebook та Instagram, де розповідається про роботу клуба та анонсуються заходи, які плануються. А у її керівника є своя особиста сторінка у Facebook — Оляна Колесник.

— Через Facebook до мене можна звертатися — відповім на усі питання, — пояснила пані Ольга.

Отже, від’їхавши всього 20 км від Кременчука і витративши на дороги від 30 хвилин до години можна опинитися у чудовому місці, навчитися кататися на каяках на САП-дошках чи просто відпочити у колі друзів.

Дивовижні місця поруч з Кременчуком: Блакитне озеро посеред хвойного лісу

Нагадаємо, від’їхавши всього 30 км від Кременчука, можна опинитися у дійсно райському місці. Якщо хочете покупатися у чистішій воді з бірюзовим відтинком, позасмагати на піщаному пляжі під хвойними деревами, прогулятися сосновим лісом, вдихаючи неймовірну свіжість, та помилуватися дивовижними краєвидами, то для цього не потрібно їхати кудись далеко. Дивовижні місця є поруч. Одне з найкращих — Блакитне озеро, а точніше — озера.