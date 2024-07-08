У Пирятині неповнолітня дівчина отруїлася алкоголем

Сьогодні, 11:50 Переглядів: 9

Уночі 8 липня до поліції Пирятинщини надійшла інформація від медиків про отруєння алкоголем неповнолітньої дівчини, повідомляє пресслужба поліції.

За попередньою інформацією, 15-річна дівчина, перебувала разом зі своїм знайомим у Пирятині, вживала алкоголь. Незабаром дівчина повідомила матері, що їй стало зле. Жінка викликала швидку медичну допомогу, яка доставила дівчину до лікарні.

Наразі лікарі надають неповнолітній необхідну медичну допомогу. Її життю та здоров’ю загрози немає.

Обставини події з'ясовують ювенальні поліцейські.

Нагадаємо, що нещодавно у Пирятині батько товариша напоїв підлітка до алкогольного отруєння.