Уночі з вікна багатоповерхівки у Кременчуці випав чоловік

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Від отриманих травм він помер на місці

У понеділок, 8 липня, близько 00.30 на провулку Квітки Цісик у Кременчуці чоловік випав із вікна 4 поверху багатоквартирного будинку. Про це повідомляють у пресслужбі Головного управління Національної поліції у Полтавській області.

Як повідомляють правоохоронці, на місце події прибули медики та почали проводити реанімаційні заходи. Але внаслідок отриманих травм чоловік помер на місці.

Поліцейські встановили особу загиблого — ним виявився 19-річний місцевий мешканець. Тіло загиблого відправили на судово-медичну експертизу для встановлення причини смерті.

Слідчі порушили кримінальне провадження за ч. 1 ст. 115 (Умисне вбивство) Кримінального кодексу України.

Правоохоронці встановлюють причини та обставини події.

Нагадаємо, минулого місяця у Кременчуці із вікна багатоповерхівки випав 20-річний юнак.