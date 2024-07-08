Уночі з вікна багатоповерхівки у Кременчуці випав чоловік

У понеділок, 8 липня, близько 00.30 на провулку Квітки Цісик у Кременчуці чоловік випав із вікна 4 поверху багатоквартирного будинку. Про це повідомляють у пресслужбі Головного управління Національної поліції у Полтавській області.
Як повідомляють правоохоронці, на місце події прибули медики та почали проводити реанімаційні заходи. Але внаслідок отриманих травм чоловік помер на місці.
Поліцейські встановили особу загиблого — ним виявився 19-річний місцевий мешканець. Тіло загиблого відправили на судово-медичну експертизу для встановлення причини смерті.
Слідчі порушили кримінальне провадження за ч. 1 ст. 115 (Умисне вбивство) Кримінального кодексу України.
Правоохоронці встановлюють причини та обставини події.
Нагадаємо, минулого місяця у Кременчуці із вікна багатоповерхівки випав 20-річний юнак.
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