У Горішніх Плавнях горіла багатоповерхівка: одна людина травмована

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7 липня о 17.11 на вулиці Гірників у Горішніх Плавнях сталася пожежа в багатоквартирному житловому будинку. Про це стало відомо з оперативного зведення Головного управління Державної служби з надзвичайних ситуацій у Полтавській області.

Унаслідок пожежі надзвичайники врятували одну людину, ще одна — отримала травми. Пошкоджені вікно та побутові речі, закопчені стіни квартири на площі 20 квадратних метрів. Квартиру вдалося врятувати від повного знищення вогнем.

До гасіння пожежі було залучено одне відділення 17-ї Державної пожежно-рятувальної частини (ДПРЧ). Через сильне задимлення рятувальники працювали в апаратах захисту органів дихання.

Нагадаємо, що за минулу добу на Полтавщині потонули четверо людей, а рятувальники загасили 17 пожеж та врятували людину.