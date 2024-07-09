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На щиті додому повертається військовий 107 реактивної артилерійської Кременчуцької бригади Андрій Пороховник

Сьогодні, 10:31 Переглядів: 1 149

 Вічна шана загиблому захиснику України 

30 червня на російсько-українській війні загинув старший солдат 107 реактивної артилерійської Кременчуцької бригади Андрій Пороховник. Військовий потрапив під російський мінометний обстріл в Донецькій області. Про це повідомляє пресслужба військової частини. 

Андрій Іванович Пороховник народився 27 вересня 1996 року, проживав у селі Гребенів Стрийського району. З початку повномасштабного наступу Росії був призваний Стрийським районним терцентром комплектування та соціальної підтримки Львівської області (09.05.22). 

У кременчуцькій бригаді Андрій Пороховник був майстром відділення технічного обслуговування автомобільної техніки. Побратими згадують, що Андрій завжди приходив на допомогу.

— Андрій з багатодітної родини, виріс без батьків. По службі Андрія нарікань не було, не від якої роботи не відмовлявся, — зауважив побратим Сергій.

В Андрія було обмежене коло спілкування. Разом зі своїм другом він без вагань зголосився виїхати на передові позиції.

— Відповідальна та дисциплінована людина. За час несення служби до нього не було зауважень. І поїздку на передову він сприйняв спокійно. Він завжди був прикладом для інших. Справжній син своєї країни, — додав військовий Олег.

Прощання з військовослужбовцем Андрієм Пороховником відбудеться у Львівській області.

Низький уклін захиснику України, який служив на благо нашої країни й захищав наше майбутнє. Командування військової частини та особовий склад висловлює щирі співчуття родині та близьким загиблого військового Андрія Пороховника.

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Автор: Альона Душенко
Теги: війна воїни світла 107 бригада
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