ДТП у центрі Кременчука: на вулиці Троїцькій зіткнулись Nissan та Matiz

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Інформації про постраждалих не надходило

9 липня близько 10.00 у центрі Кременчука сталась дорожньо-транспортна пригода, повідомляють очевидці у спільноті «АвтоКременчук».

На вулиці Троїцькій зіткнулись Nissan X-Trail та Daewoo Matiz.

Інформації про постраждалих не надходило. Рух не ускладнений.

На місці працює поліція.

Нагадаємо, що за даними правоохоронців, за шість місяців на Полтавщині сталися 424 аварії із постраждалими. У цих аваріях 42 людини загинули, ще 563 травмувалися.