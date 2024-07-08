За перші пів року на Полтавщині в аваріях загинули 42 людини — патрульна поліція

За перше півріччя на Полтавщині в аваріях загинули 42 людини. Про це повідомляють у пресслужбі патрульної поліції Полтавської області.
За даними правоохоронців, за шість місяців в області сталися 424 аварії із постраждалими. У цих аваріях 42 людини загинули, ще 563 травмувалися.
Серед основних причин аварій із постраждалими у патрульній поліції наводять:
Нагадаємо, станом на 13 червня у пресслужбі патрульної Полтавщини звітували про 128 аварій із потерпілими. Тоді повідомляли, що внаслідок цих аварій травмувалися 175 громадян, ще 16 — загинули.
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