За перші пів року на Полтавщині в аваріях загинули 42 людини — патрульна поліція

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За перше півріччя на Полтавщині в аваріях загинули 42 людини. Про це повідомляють у пресслужбі патрульної поліції Полтавської області.

За даними правоохоронців, за шість місяців в області сталися 424 аварії із постраждалими. У цих аваріях 42 людини загинули, ще 563 травмувалися.

Серед основних причин аварій із постраждалими у патрульній поліції наводять:

перевищення безпечної швидкості руху;

порушення правил маневрування;

порушення правил проїзду перехресть;

керування транспортним засобам у стані сп’яніння.

Нагадаємо, станом на 13 червня у пресслужбі патрульної Полтавщини звітували про 128 аварій із потерпілими. Тоді повідомляли, що внаслідок цих аварій травмувалися 175 громадян, ще 16 — загинули.