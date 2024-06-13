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Надзвичайні новини, Полтавщина

Із початку року на дорогах області сталося 128 аварій — патрульні

Сьогодні, 17:02 Переглядів: 0

 

Основною причиною автотрощ правоохоронці називають перевищення швидкості руху  

Із початку року на дорогах Полтавщини сталося 128 автопригод з потерпілими. Про це інформують у пресслужбі патрульної поліції Полтавської області.

Внаслідок цих аварій травмувалися 175 громадян, ще 16 — загинули. 

Основною причиною таких автотрощ у патрульній поліції області називають перевищення швидкісного режиму на дорогах.

Також правоохоронці нагадали, які швидкісні обмеження наразі встановлені:

  • населених пунктах рух транспортних засобів дозволяється зі швидкістю не більш як 50 км/год, а у житлових і пішохідних зонах — до 20 км/год;
  • поза населеними пунктами транспортним засобам дозволяється рухатись зі швидкістю до 90 км/год, а у разі відокремлення проїжджих частин одна від одної за допомогою розділювальної смуги — не більш як 110 км/год; 
  • на автомагістралях максимально дозволена швидкість руху до 130 км/год.

Для контролю за швидкістю руху водіїв інспектори постійно патрулюють ділянки доріг, де найчастіше трапляються смертельні ДТП, та вимірюють швидкість автомобілів приладом TruCam.

Нагадаємо, з початку року на дорогах області сталося 46 аварій за участі велосипедистів та мотоциклістів. Внаслідок цього 41 людина травмувалася, а 12 громадян загинуло.

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Автор: Яна Гудзь
Теги: аварія ДТП травмовані загиблі патрульна поліція
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