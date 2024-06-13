Із початку року на дорогах області сталося 128 аварій — патрульні

Із початку року на дорогах Полтавщини сталося 128 автопригод з потерпілими. Про це інформують у пресслужбі патрульної поліції Полтавської області.
Внаслідок цих аварій травмувалися 175 громадян, ще 16 — загинули.
Основною причиною таких автотрощ у патрульній поліції області називають перевищення швидкісного режиму на дорогах.
Також правоохоронці нагадали, які швидкісні обмеження наразі встановлені:
Для контролю за швидкістю руху водіїв інспектори постійно патрулюють ділянки доріг, де найчастіше трапляються смертельні ДТП, та вимірюють швидкість автомобілів приладом TruCam.
Нагадаємо, з початку року на дорогах області сталося 46 аварій за участі велосипедистів та мотоциклістів. Внаслідок цього 41 людина травмувалася, а 12 громадян загинуло.
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