Кишкові інфекції, скарлатина, сальмонельоз: чим на минулому тижні хворіли мешканці Кременчуччини

За минулий тиждень у Кременчуцькому районі було зареєстровано 62 випадки інфекційних захворювань. Про це повідомляють у пресслужбі Кременчуцької міської ради.
Найбільше хворіли у Кременчуцькій громаді:
У Горішніх Плавнях виявили 6 хворих на скарлатину та ще 2 — на вітрянку серед дітей. Одна дитина захворіла на кишкову інфекцію, а один дорослий — на кашлюк.
У Піщанській громаді 8 дітей захворіли на вітрянку, а 1 дорослий — на кишкову інфекцію.
У Глобинській громаді у дитини та дорослого виявили гостру кишкову інфекцію, ще одна дитина захворіла на вітрянку. Також у громаді зафіксували один випадок хвороби Лайма.
У Градизькій та Кам’янопотоківській громадах по дві дитини захворіли на гострі кишкові інфекції.
У Новогалещинській, Оболонській, Омельницькій, Пришибській та Семенівській громадах за минулий тиждень інфекційних хвороб медики не зафіксували.
Нагадаємо, за словами лікаря-епідеміолога обласного центру контролю та профілактики хвороб МОЗ України Олександра Перцевого, наразі в області кількість випадків хвороби Лайма значно перевищує базовий епідемічний поріг.
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