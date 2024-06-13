Кишкові інфекції, скарлатина, сальмонельоз: чим на минулому тижні хворіли мешканці Кременчуччини

Сьогодні, 17:27 Переглядів: 215

Найбільше хворих зареєстровано у Кременчуці — на вітрянку та кишкові інфекції

За минулий тиждень у Кременчуцькому районі було зареєстровано 62 випадки інфекційних захворювань. Про це повідомляють у пресслужбі Кременчуцької міської ради.

Найбільше хворіли у Кременчуцькій громаді:

29 випадків вітряної віспи (27 — у дітей);

14 випадків гострої кишкової інфекції (13 — серед дітей);

7 випадків скарлатини — усі у дітей;

1 випадок сальмонельозу.

У Горішніх Плавнях виявили 6 хворих на скарлатину та ще 2 — на вітрянку серед дітей. Одна дитина захворіла на кишкову інфекцію, а один дорослий — на кашлюк.

У Піщанській громаді 8 дітей захворіли на вітрянку, а 1 дорослий — на кишкову інфекцію.

У Глобинській громаді у дитини та дорослого виявили гостру кишкову інфекцію, ще одна дитина захворіла на вітрянку. Також у громаді зафіксували один випадок хвороби Лайма.

У Градизькій та Кам’янопотоківській громадах по дві дитини захворіли на гострі кишкові інфекції.

У Новогалещинській, Оболонській, Омельницькій, Пришибській та Семенівській громадах за минулий тиждень інфекційних хвороб медики не зафіксували.

Нагадаємо, за словами лікаря-епідеміолога обласного центру контролю та профілактики хвороб МОЗ України Олександра Перцевого, наразі в області кількість випадків хвороби Лайма значно перевищує базовий епідемічний поріг.