Всеукраїнське об‘єднання «Батьківщина»
Тарифи на світло потрібно зменшувати, а не підвищувати, – Юлія Тимошенко
Микола Корецький
Нове футбольне поле відкрили на Петрівці!
Віктор Крук
Як українці ведуться на російські фейки та розповсюджують кремлівські наративи і чи можна цьому протидіяти
Колектив АТ «КСЗ»
Пам'яті старшого майстра ОЦЛВ «КСЗ» Максима Литковича, який загинув на війні
Богдан Лазоренко
Що чекає на Кременчук після перемоги і виборів? Далі говоримо про Малецького та адмінресурс. Частина третя
Анатолій Василенко
Боргова прірва за комуналку в умовах воєнного стану: погляд на боргові реалії населення «не вмерлої» країни
Володимир Дмитренко
Дорогу посилить той, хто йде, або чому добре, коли на зупинках з'являються знаки заборони куріння
Олександр Мельник
Про акценти і пріоритети державної політики
Слуга народу - Полтавщина
На Полтавщині встановили лінійний прискорювач і сучасний комп'ютерний томограф
Лариса Гориславець
8 травня - День пам’яті та примирення. Чому нам потрібно переглянути традиції вшанування пам’яті?
Тетяна Донченко (Волинська)
Успішно «розсуваю шторки»: що сказав апеляційний суд у «справі дитсадків»
Кременчук, Здоров'я

Кишкові інфекції, скарлатина, сальмонельоз: чим на минулому тижні хворіли мешканці Кременчуччини

Сьогодні, 17:27 Переглядів: 215

 

Найбільше хворих зареєстровано у Кременчуці — на вітрянку та кишкові інфекції

За минулий тиждень у Кременчуцькому районі було зареєстровано 62 випадки інфекційних захворювань. Про це повідомляють у пресслужбі Кременчуцької міської ради.

Найбільше хворіли у Кременчуцькій громаді:

  • 29 випадків вітряної віспи (27 — у дітей);
  • 14 випадків гострої кишкової інфекції (13 — серед дітей);
  • 7 випадків скарлатини — усі у дітей;
  • 1 випадок сальмонельозу.

У Горішніх Плавнях виявили 6 хворих на скарлатину та ще 2 — на вітрянку серед дітей. Одна дитина захворіла на кишкову інфекцію, а один дорослий — на кашлюк.

У Піщанській громаді 8 дітей захворіли на вітрянку, а 1 дорослий — на кишкову інфекцію.

У Глобинській громаді у дитини та дорослого виявили гостру кишкову інфекцію, ще одна дитина захворіла на вітрянку. Також у громаді зафіксували один випадок хвороби Лайма.

У Градизькій та Кам’янопотоківській громадах по дві дитини захворіли на гострі кишкові інфекції.

У Новогалещинській, Оболонській, Омельницькій, Пришибській та Семенівській громадах за минулий тиждень інфекційних хвороб медики не зафіксували.

Нагадаємо, за словами лікаря-епідеміолога обласного центру контролю та профілактики хвороб МОЗ України Олександра Перцевого, наразі в області кількість випадків хвороби Лайма значно перевищує базовий епідемічний поріг.

0
Автор: Яна Гудзь Джерело фото: uoz.gov.ua
Теги: інфекційні захворювання
Читайте telegraf.in.ua в Google News
Якщо Ви помітили помилку, виділіть необхідний текст та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити про це редакцію.

Інформація

Користувачі, які знаходяться в групі Гості, не можуть залишати коментарі до даної публікації.
Будь-ласка, ЗАРЕЄСТРУЙТЕСЬ.
Ознайомтесь із правилами коментування.
Читайте також:
  • Kiaparts
  • НОВИНИ ПАРТНЕРІВ:


Свіжий випуск (№ 23 від 6 червня 2024)

Для дому і сім'ї

Читати номер

Для дому і сім'ї - програма телепередач

Читати номер

Приватна газета

Читати номер
Попередні випуски

№ 22 від 30 травня 2024

Для дому і сім'ї

Програма передач

Приватна газета

№ 21 від 23 травня 2024

Для дому і сім'ї

Програма передач

Приватна газета

№20 від 16 травня 2024

Для дому і сім'ї

Програма передач

Приватна газета

№19 від 9 травня 2024

Для дому і сім'ї

Програма передач

Приватна газета

Всі номери

Вверх