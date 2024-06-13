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На Полтавщині шахрай вкрав у жінки з картки 18 тисяч гривень — поліція

Сьогодні, 17:52 Переглядів: 186

 

Зловмисник представився працівником банку та запропонував оновити банківські дані  

На Полтавщині невідомий шахрай вкрав у жінки з картки 18 тисяч гривень. Про це повідомляють у пресслужбі Головного управління Національної поліції у Полтавській області.

За даними правоохоронців, учора, 12 червня, до мешканки Решетилівки зателефонував невідомий, представився працівником банку та запропонував оновити банківські дані. Після цього у жінки з картки зникли гроші. 

Поліціянти порушили кримінальне провадження за ч. 4 ст. 190 (Шахрайство) Кримінального кодексу України. Слідчі встановлюють осіб, причетних до злочину.

Правоохоронці вкотре нагадують:

  • ніколи та нікому не повідомляйте свої особисті дані, а саме: пін-код вашої картки, інформацію про термін її дії, захисний тризначний код зі звороту картки або одноразовий пароль з SMS-повідомлення;

  • ніколи не виконуйте вказівок незнайомих осіб, які просять переказати кошти. У таких випадках негайно завершуйте розмову. Бо це шахраї;

  • операції щодо безпеки картки проводьте тільки особисто у відділенні банку;

  • не відповідайте на СМС-повідомлення, які надіслані нібито від банку, де вас просять надати персональну інформацію;

  • не переходьте за сумнівними посиланнями, які надіслані в СМС чи месенджерах. Зазвичай саме таким чином зловмисники отримують доступ до банківських рахунків, звідки перераховують ваші заощадження на інші підконтрольні їм банківські рахунки. 

У разі отримання подібних дзвінків чи СМС-повідомлень поліція радить не відповідати, а звернутися до банку та повідомити службу безпеки про це.  Якщо все-таки ви стали жертвою онлайн-шахрайства — звертайтеся до поліції будь-яким зручним для вас способом, або зателефонуйте за номером 102.

Нагадаємо, нещодавно ми писали про історію кременчужанки, якій шахраї зламали Telegram та заробили при цьому 7 тисяч гривень.

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Автор: Яна Гудзь Джерело фото: medium.com
Теги: шахрайство гроші банківські рахунки банківська картка поліція кіберполіція
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