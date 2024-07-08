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«На щиті» до Кременчуччини повертається 20-річний захисник Микола Ріжко

Сьогодні, 15:03 Переглядів: 765

 

Захисник України поліг на території Серебрянського лісництва

На російсько-українській війні загинув військовий з Кременчуччини Микола Ріжко. Захисник України поліг на території Серебрянського лісництва. 

Житель села Новомосковське — Микола Олексійович Ріжко народився 30 грудня 2003 року в селі Яроші. У 2019 році закінчив Глобинську загальноосвітню школу І-III ступенів № 5. З березня 2022 по січень 2023 року хлопець працював у ТОВ «Глобинський м’ясокомбінат».

У січні 2023 року Микола звернувся до центру комплектування аби підписати контракт зі Збройними Силами України. 2 квітня він був направлений до 184 навчального центру с. Старичі Львівської області, де і розпочав свою службу. Після проходження курсу молодого бійця юнак проходив службу у складі військової частини 3057 Національної гвардії України.

Микола був старшим кулеметником (бронеавтомобіля) 2 групи снайперів спеціального призначення.

4 липня, на території Серебрянського лісництва в районі села Григорівка Бахмутського району Донецької області, внаслідок російського стрілецького обстрілу позицій захисник отримав смертельне кульове поранення. 

Редакція «Кременчуцького Телеграфа» висловлює щирі співчуття рідним та близьким полеглого захисника України.

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Автор: Альона Душенко
Теги: війна воїни світла Глобине
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