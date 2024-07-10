У Горішніх Плавнях 16-річний хлопець помер, отруївшись парами невідомої речовини

Сьогодні, 10:48 Переглядів: 701

9 липня близько 23.30 в одній із квартир Горішніх Плавнів помер 16-річний хлопець. Про це правоохоронців сповістили медики.

Як повідомила пресслужба поліції, є припущення, що хлопець міг отруїтися парами невідомої речовини. Медичні працівники, які прибули на виклик, намагалися підлітка реанімувати, але врятувати його не вдалося.

Під час візуального огляду поліціянти слідів насильницької смерті на тілі хлопця не побачили. Для встановлення причини смерті тіло загиблого направили на судово-медичну експертизу.

За цим фактом правоохоронці розпочали розслідування за ч.1 ст.115 Кримінального кодексу України. Обставини події з'ясовує слідство.

Нагадаємо, вчора у квартирі в Горішніх Плавнях знайшли мертвого чоловіка.