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Поліція розшукує юнака з Полтави, який зник у Києві

Сьогодні, 17:53 Переглядів: 108

Інформацію про місцезнаходження просимо повідомляти за телефонами: 095-510-23-48, 095-931-46-34, 099-339-45-71, або 102

Полтавське районне управління поліції встановлює місцезнаходження 19-річного Олега Пилипенка, який 8 липня поїхав до Києва на навчання та перестав виходити на зв'язок. Наразі місцеперебування юнака невідоме. Про це повідомляє пресслужба поліції Полтавщини.

Прикмети зниклого

  • Зріст: 182 см
  • Тілобудова: середньої статури
  • Волосся: коротке русяве
  • Очі: сірі
  • Особливі прикмети: шрам на правій гомілці.

Одяг на момент зникнення

  • Футболка гірчичного кольору у чорну смужку
  • Джинси блакитного кольору
  • Темно-сині кросівки.

Особисті речі

  • Портфель чорного кольору із білими смужками
  • Чорно-білий пакет

Тих, кому відома будь-яка інформація, що допоможе пришвидшити розшук Олега, поліція просить повідомити її до Полтавського районного управління поліції за телефонами:

  • 095-510-23-48
  • 095-931-46-34
  • 099-339-45-71
  • 102
  • або іншим зручним для вас способом.

Раніше ми писали, що робити родичам, коли зникає людина — алгоритм дій для ефективного розшуку.

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Автор: Руслана Горгола
Теги: розшук
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