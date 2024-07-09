Поліція розшукує юнака з Полтави, який зник у Києві

Інформацію про місцезнаходження просимо повідомляти за телефонами: 095-510-23-48, 095-931-46-34, 099-339-45-71, або 102
Полтавське районне управління поліції встановлює місцезнаходження 19-річного Олега Пилипенка, який 8 липня поїхав до Києва на навчання та перестав виходити на зв'язок. Наразі місцеперебування юнака невідоме. Про це повідомляє пресслужба поліції Полтавщини.
Тих, кому відома будь-яка інформація, що допоможе пришвидшити розшук Олега, поліція просить повідомити її до Полтавського районного управління поліції за телефонами:
Раніше ми писали, що робити родичам, коли зникає людина — алгоритм дій для ефективного розшуку.
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