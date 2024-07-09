Поліція розшукує юнака з Полтави, який зник у Києві

Сьогодні, 17:53 Переглядів: 108

Інформацію про місцезнаходження просимо повідомляти за телефонами: 095-510-23-48, 095-931-46-34, 099-339-45-71, або 102

Полтавське районне управління поліції встановлює місцезнаходження 19-річного Олега Пилипенка, який 8 липня поїхав до Києва на навчання та перестав виходити на зв'язок. Наразі місцеперебування юнака невідоме. Про це повідомляє пресслужба поліції Полтавщини.

Прикмети зниклого

Зріст: 182 см

182 см Тілобудова: середньої статури

середньої статури Волосся: коротке русяве

коротке русяве Очі: сірі

сірі Особливі прикмети: шрам на правій гомілці.

Одяг на момент зникнення

Футболка гірчичного кольору у чорну смужку

Джинси блакитного кольору

Темно-сині кросівки.

Особисті речі

Портфель чорного кольору із білими смужками

Чорно-білий пакет

Тих, кому відома будь-яка інформація, що допоможе пришвидшити розшук Олега, поліція просить повідомити її до Полтавського районного управління поліції за телефонами:

095-510-23-48

095-931-46-34

099-339-45-71

102

або іншим зручним для вас способом.

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