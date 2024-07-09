Мешканець Полтави заблукав у горах на Прикарпатті: його розшукали рятувальники

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У вівторок, 8 липня, мешканець Полтави загубився у горах на Прикарпатті. Про це 9 липня повідомили у пресслужбі Головного управління Державної служби з надзвичайних ситуацій України у Полтавській області.

За даними рятувальників, чоловік сам вийшов з ними на зв'язок та звернувся за допомогою. Він повідомив, що втратив орієнтування та внаслідок поганого самопочуття не може самостійно спуститися до найближчого населеного пункту.

Рятувальники допомогли чоловікові спуститися до села Татарів. Від медичної допомоги він відмовився та самостійно вирушив до місця тимчасового проживання.

Нагадаємо, схожа ситуація сталася взимку 2020 року. Тоді поблизу гори Піп Іван заблукали туристи з Полтави.