На Глобинщині цього тижня завершать ремонт дороги

До кінця цього тижні на Глобинщині планують завершити ремонт дороги. Про це повідолмяють у пресслужбі Глобинської територіальної громади.
Ремонтують дорогу Глобине — Троїцьке — Манжелія — Піски — Козельщина між селами Троїцьке та Манжелія.
Як повідомляють у громаді, кошти на ремонт були виділені у співфінансуванні обласного та місцевого бюджетів.
Так із бюджету Глобинської громади було виділено 18 млн. 520 тис. грн. Це вважається найкращим результатом співпраці громад з Агентством місцевих доріг Полтавської області.
Із обласного ж бюджету у співфінансуванні було виділено 5 млн грн.
Нагадаємо, очільник Полтавської ОВА Філіп Пронін інформував, що на Глобинщині уже відновили близько 7 тис. м² дорожнього покриття.
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Проект тижневика «Кременчуцький ТелеграфЪ», який покликаний підняти громадськість для вирішення нагальних дорожніх проблем (світлофори, знаки, розмітка, ремонт доріг, освітлення, конфліктні ситуації з поліцією та іншими службами) і, природньо, разом будемо «сварити» порушників ПДР.
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