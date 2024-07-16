На Глобинщині цього тижня завершать ремонт дороги

Сьогодні, 22:00 Переглядів: 73

Кошти на ремонтні роботи виділили із міського та обласного бюджетів

До кінця цього тижні на Глобинщині планують завершити ремонт дороги. Про це повідолмяють у пресслужбі Глобинської територіальної громади.

Ремонтують дорогу Глобине — Троїцьке — Манжелія — Піски — Козельщина між селами Троїцьке та Манжелія.

Як повідомляють у громаді, кошти на ремонт були виділені у співфінансуванні обласного та місцевого бюджетів.

Так із бюджету Глобинської громади було виділено 18 млн. 520 тис. грн. Це вважається найкращим результатом співпраці громад з Агентством місцевих доріг Полтавської області.

Із обласного ж бюджету у співфінансуванні було виділено 5 млн грн.

Нагадаємо, очільник Полтавської ОВА Філіп Пронін інформував, що на Глобинщині уже відновили близько 7 тис. м² дорожнього покриття.