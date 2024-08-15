Внаслідок пожежі у Кривушах загинула жінка — поліція

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14 серпня у селі Кривуші Кременчуцького району в житловому будинку сталась пожежа. Господарку будинку у важкому стані ушпиталили до реанімаційного відділення. Про це повідомили у Головному управлінні Національної поліції Полтавщини 15 серпня.

Увечері того ж дня жінка померла, заявили правоохоронці.

Слідчі розслідують справу у рамках відкритого кримінального провадження за ч. 2 ст. 270 (Порушення вимог пожежної безпеки, що призвело до загибелі людини) Кримінального кодексу України.