У Полтаві 14-річна дівчина отруїлась алкоголем: поліція проводить перевірку

14 серпня у Полтаві 14-річна дівчина отруїлась алкоголем. Про це повідомляє пресслужба поліції.
Перехожі викликали «швидку» на одну із зупинок громадського транспорту в Подільському районі Полтави, де неповнолітній стало зле.
Її стан лікарі оцінили як тяжкий. Нині вона продовжує лікування.
Ювенальна превенція проводить перевірку, щоб з'ясувати всі обставини інциденту.
Нагадаємо, у липні у Пирятині неповнолітня дівчина отруїлася алкоголем.
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