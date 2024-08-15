У Полтаві 14-річна дівчина отруїлась алкоголем: поліція проводить перевірку

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Інцидент стався на зупинці громадського транспорту

14 серпня у Полтаві 14-річна дівчина отруїлась алкоголем. Про це повідомляє пресслужба поліції.

Перехожі викликали «швидку» на одну із зупинок громадського транспорту в Подільському районі Полтави, де неповнолітній стало зле.

Її стан лікарі оцінили як тяжкий. Нині вона продовжує лікування.

Ювенальна превенція проводить перевірку, щоб з'ясувати всі обставини інциденту.

Нагадаємо, у липні у Пирятині неповнолітня дівчина отруїлася алкоголем.