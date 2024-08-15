Де у Кременчуці у п'ятницю не буде світла: перелік адрес

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Енергетики проводитимуть планові ремонтні роботи

У п'ятницю, 16 серпня, у Кременчуці в деяких районах буде відсутнє електропостачання. Про це повідомляють представники акціонерного товариства «Полтаваобленерго». З 6.00 до 18.00 вул. Велика набережна, 2-15;

вул. Редутна, 8;

вул. Господарська, 1-38;

пров. Господарський, 3-10А;

вул. Дружинницька, 1-33;

вул. Івана Багряного, 3-21;

вул. Льва Орнштейна, 1/7-8;

вул. Максима Кривоноса, 41/2-92;

вул. Нижня, 1-28;

пров. Ударний, 3А-5;

пров. Шосейний, 8-10;

вул. Щаслива, 33. З 8.00 до 17.00 вул. Східна, 13/24-38;

вул. Новосхідна, 14/26-36;

вул. Вільної України, 3-14;

просп. Полтавський, 34-48;

вул. Платухіна, 3-23;

туп. Кременецький, 3-26;

вул. Козацька, 61/31-94А;

просп. Лесі Українки, 11, 102, 104; 110, 118;

вул. Сергія Кульчицького, 16-49;

туп. Степовий, 1-9;

вул. Військова, 1/37-15;

вул. В’ячеслава Чорновола, 29;

вул. Деповська, 56-63/5;

вул. Миколи Кучми, 43-72;

вул. Редутна, 77/2, 87/26;

пров. Редутний, 10-29;

пров. Столярний, 20-39;

туп. 1-й Деповський, 3-8;

туп. 2-й Деповський, 3-7;

вул. Деповська, 1-57;

вул. Запорізька, 7-12;

вул. Миколи Кучми, 1/4-54;

вул. Редутна, 27-37/14;

пров. Сковороди, 2-8;

пров. Столярний, 32-57;

вул. Фурштадська, 1-19/25;

вул. Республіканська, 98-138;

вул. Космічна;

вул. Гайдамацька, 46-72, 83;

вул. Михайлівська, 3-13;

пров. Михайлівський, 17-32;

вул. Пилипа Орлика, 1/24-6/21;

пров. Пилипа Орлика, 7/28-38/10.

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