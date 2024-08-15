Де у Кременчуці у п'ятницю не буде світла: перелік адрес
Сьогодні, 18:03
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Енергетики проводитимуть планові ремонтні роботи
У п'ятницю, 16 серпня, у Кременчуці в деяких районах буде відсутнє електропостачання. Про це повідомляють представники акціонерного товариства «Полтаваобленерго».
З 6.00 до 18.00
- вул. Велика набережна, 2-15;
- вул. Редутна, 8;
- вул. Господарська, 1-38;
- пров. Господарський, 3-10А;
- вул. Дружинницька, 1-33;
- вул. Івана Багряного, 3-21;
- вул. Льва Орнштейна, 1/7-8;
- вул. Максима Кривоноса, 41/2-92;
- вул. Нижня, 1-28;
- пров. Ударний, 3А-5;
- пров. Шосейний, 8-10;
- вул. Щаслива, 33.
З 8.00 до 17.00
- вул. Східна, 13/24-38;
- вул. Новосхідна, 14/26-36;
- вул. Вільної України, 3-14;
- просп. Полтавський, 34-48;
- вул. Платухіна, 3-23;
- туп. Кременецький, 3-26;
- вул. Козацька, 61/31-94А;
- просп. Лесі Українки, 11, 102, 104; 110, 118;
- вул. Сергія Кульчицького, 16-49;
- туп. Степовий, 1-9;
- вул. Військова, 1/37-15;
- вул. В’ячеслава Чорновола, 29;
- вул. Деповська, 56-63/5;
- вул. Миколи Кучми, 43-72;
- вул. Редутна, 77/2, 87/26;
- пров. Редутний, 10-29;
- пров. Столярний, 20-39;
- туп. 1-й Деповський, 3-8;
- туп. 2-й Деповський, 3-7;
- вул. Деповська, 1-57;
- вул. Запорізька, 7-12;
- вул. Миколи Кучми, 1/4-54;
- вул. Редутна, 27-37/14;
- пров. Сковороди, 2-8;
- пров. Столярний, 32-57;
- вул. Фурштадська, 1-19/25;
- вул. Республіканська, 98-138;
- вул. Космічна;
- вул. Гайдамацька, 46-72, 83;
- вул. Михайлівська, 3-13;
- пров. Михайлівський, 17-32;
- вул. Пилипа Орлика, 1/24-6/21;
- пров. Пилипа Орлика, 7/28-38/10.
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